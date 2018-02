Carolina Herrera deixa la direcció creativa de la seva marca

La dissenyadora d'origen veneçolà Carolina Herrera ha anunciat que abandona la direcció creativa de la seva firma.

La creadora, de 79 anys, en porta 37 al capdavant de la marca de porta el seu nom. Carolina Herrera ha aprofitat la Setmana de la Moda de Nova York, on divendres va presentar la seva última col·lecció per a la pròxima tardor/hivern, per anunciar que deixa la direcció creativa. “Estic encantada amb l’evolució que ha tingut aquesta empresa durant 37 anys. El nostre èxit ha estat impressionant, i un veritable somni", ha dit. "Encara queda molt per fer, i estic contenta de continuar representant els nostres projectes arreu del món”, ha explicat la veneçolana des de la ciutat dels gratacels, des d’on deixava clar: “No em retiro”. Ara Herrera deixa al dissenyador nord-americà Wes Gordon el seu lloc com a director creatiu. “És un plaer que ara el Wes sigui part de la casa Herrera; és la persona adequada per a aquest lloc i continuarà donant impuls al projecte”. Gordon es va integrar a la casa com a consultor fa gairebé un any, moment en què va abandonar la seva pròpia marca.

Herrera va ocupar la direcció artística de la marca el 2016, després de la marxa d’Hervé Pierre. La propietat de l’empresa és del grup català Puig, que va comprar la firma el 1995.

Carolina Herrera, Oscar de la Renta i Diane von Fürstenberg són considerats els principals modistes de la 'jet set' novaiorquesa. Especialment als anys setanta, quan van forjar el seu estil, més sofisticat que altres grans noms de la moda nord-americana com Ralph Lauren, Tommy Hilfiger o Calvin Klein.