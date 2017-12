Catalunya, de moda al Brasil

El Brasil i Catalunya estrenyen llaços sense la necessitat de cap intermediari. L’obertura, ara fa dos anys, de la ruta aèria entre São Paulo i Barcelona, operada pel grup LATAM (que va prendre el relleu al vol ja extingit de la companyia Singapore Airlines), ha consolidat l’aeroport del Prat com la porta d’entrada al Mediterrani i al sud d’Europa per al turisme brasiler.

Una de les conseqüències directes ha sigut l’augment de visitants al Principat procedents del gegant sud-americà. Del gener al setembre del 2017 n’han vingut 144.000. L’augment del 6,6% en relació al 2016 és una dada molt significativa. S’ha de tenir en compte la crisi econòmica galopant que castiga el país seu de l’últim Mundial de futbol i els Jocs Olímpics i que ha provocat, per exemple, la devaluació de la moneda local (el real), cosa que encareix encara més els viatges a Europa.

“Estem parlant d’un turisme exigent, d’alt poder adquisitiu, que consumeix marques de luxe, que prefereix la qualitat a la quantitat, que mostra interès per l’enogastronomia, la cultura i l’oci, i que busca, en tot moment, experiències úniques, personalitzades, amb valor afegit”, explica a l’ARA Joan Romero, director de l’oficina de l’Agència Catalana de Turisme a Sud-amèrica. Amb una despesa diària de 238,20 euros per turista (sense comptabilitzar l’allotjament), el Brasil és el quart mercat emissor que més gasta a Catalunya, una xifra que duplica la mitjana dels visitants internacionals.

I aquest viatger refinat, complagut amb el patrimoni històric i artístic i el prestigi de la cuina i els vins catalans, quan torna cap a casa anhela prolongar l’experiència.

Aquest context ha sigut favorable perquè a l’octubre Òscar Bosch fos escollit xef de l’any a São Paulo per la revista de referència del sector, Veja Comer & Beber. Amb una relectura contemporània i d’autor de receptes clàssiques de la cuina catalana i mediterrània, Bosch està enlluernant el públic brasiler des del seu restaurant, el Tanit, un local petit, acollidor i d’ambient clean, situat a l’exclusiu carrer Oscar Freire, una de les vies comercials més luxoses del planeta.

Triomfar a São Paulo

Tenir èxit al São Paulo actual té un plus per a un xef sorgit dels fogons familiars de Can Bosch, a Cambrils, i amb experiència a El Bulli i a El Celler de Can Roca. Tot i que Lima, la capital del Perú, col·lecciona elogis per la cuina local ara internacionalment reconeguda, São Paulo, que és el motor econòmic i financer del Brasil, és qui marca tendència al continent. Per mèrits propis, és el circuit gastronòmic emergent de l’Amèrica Llatina capaç de començar a rivalitzar amb ciutats com Nova York, per la riquesa i l’excel·lència de la seva oferta.

La nova cultura del vi

La puixança del consum de vi en el sector del luxe brasiler ha obert possibilitats de negoci als productors catalans amb voluntat d’internacionalitzar-se i de competir per fer-se un forat en un mercat que anualment importa 10 milions de caixes de 12 ampolles.

El principal repte és fugir de la marca Espanya, que no aporta cap valor afegit per la inexistència de polítiques públiques eficaces en la promoció de la cultura del vi de qualitat (com sí que passa en altres països de tradició vinícola), i, en segon terme, per la comercialització de productes de baixíssim nivell de preu. Tant per volum com per qualitat, els vins espanyols ocupen, al Brasil, la sisena posició entre els importats, superats pels xilens, argentins, portuguesos, italians i francesos.

“La solució és vincular-se a la marca Barcelona, que és més forta que la de Catalunya, i que a l’estranger va associada a valors potents, positius, d’innovació i d’alts estàndards de qualitat, que tant agrada al públic brasiler amb més poder adquisitiu”, explica el vilafranquí Marc Perelló, director general de la importadora i distribuïdora Devinum, que acumula experiència laboral tant al mercat asiàtic com al sud-americà.

Aquest és el camí que han emprès caves com Torelló o Juvé y Camps, i productors del Priorat, com el celler Vall Llach, o del Penedès, com Torres, que ja és present al 80% dels restaurants brasilers de la Guia Michelin i és la primera marca importadora del país en vins de qualitat.

L’elitització dels productes restringits al públic exclusiu és una tendència que s’estén en altres sectors, com per exemple el de l’oci. A l’agost el Sutton Club, situat a la zona alta de Barcelona, va obrir una filial a São Paulo, a l’avinguda Faria Lima, una de les àrees més nobles on es concentra el principal eix financer del país. Dirigit a l’alta societat local, la filial brasilera fa una aposta decidida pel refinament i la sofisticació. El concepte de dinning club ha permès explotar un dels diferencials del projecte: el prestigi internacional de la gastronomia catalana i mediterrània, harmonitzada, en aquesta ocasió, amb un assortiment de còctels exclusius i l’experiència d’una house music, que compta amb unes visites úniques de l’ skyline de la ciutat.

El Sutton Club porta fins a l’extrem el concepte de Barcelona com a capital europea d’èxit que marca tendència, amb el qual se sent plenament identificada l’elit brasilera, que està disposada a importar-lo al seu país.