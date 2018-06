Celebrem l’estiu

L'estiu arribarà oficialment a Catalunya dijous, 21 de juny, a les 12.07 h. És el moment que es coneix com el solstici d'estiu quan el sol es trobarà a més altura sobre l'horitzó i, per tant, a l'hemisferi nord tindrem el dia més llarg de l'any. Començaran tres mesos de bon temps, de sortides a la platja, de nits a la fresca i, per a molts, de període de vacances. La revetlla de Sant Joan, amb focs i petards, és la nostra particular manera de donar la benvinguda a aquests tres mesos de calor, però com celebren els solstici d'estiu en altres punts de l'hemisferi nord? Abans que continuïs llegint et fem dos 'spoilers'. Un: el sol, el foc i la natura són els principals protagonistes arreu. I dos: l'home ha dissenyat edificis pensant especialment en la posició del Sol aquest dia de l'any. Indrets que per unes hores sembla que facin màgia per dir: benvingut estiu!

Stonehedge, el Regne Unit

Ser entre una multitud que calla quan el sol comença a treure el cap per l'horitzó i es col·loca sobre la famosa Heel Stone és una experiència que només es pot viure a Stonehedge. També anomenat Temple del Sol, és un del llocs més emblemàtics d'Europa on celebrar el solstici d'estiu. Aquest monument prehistòric, declarat Patrimoni de la Humanitat i ubicat al sud d'Anglaterra, es calcula que té uns 5.000 anys d'antiguitat. Cada any, amb l'arribada de l'estiu, milers de persones es congreguen entre les seves pedres per celebrar el dia més llarg de l'any. Moltes empreses ofereixen un 'tour' des de Londres i descriuen la sortida del sol sobre la famosa Heel Stone com “una experiència per recordar tota la vida”.

540x306 Les runes d'Stonhedge, al sud d'Anglaterra / GETTY Les runes d'Stonhedge, al sud d'Anglaterra / GETTY

Chichén Itzá, Mèxic

No és cap secret que els maies eren avançats astronòmicament i matemàticament. Feien uns càlculs tan precisos que eren capaços de fer que una piràmide quedés completament il·luminada només per dos costats en un determinant moment de l'any. Aquest és el fenomen que es pot veure a la piràmide Kukulkan del jaciment arqueològic de Chichén Itzá durant el solstici d'estiu quan surt el sol. Un altre espectacle de llums i ombres es produeix a la piràmide durant els equinoccis de primavera i de tardor, quan el sol projecta una ombra que sembla una serp que baixa de la piràmide.

540x306 El temple de Chichén Itzá, a Mèxic / GETTY El temple de Chichén Itzá, a Mèxic / GETTY

Catedral de Bari, Itàlia

Els maies i els prehistòrics no van ser els únics que van dissenyar edificis pensant en la posició del Sol. El solstici d'estiu és l'únic moment de l'any en què la llum del sol entra pel rosetó de la catedral de Bari i il·lumina de forma perfecta el mosaic que hi ha al terra de la nau central. Aquesta llum s'aprofita per fer un espectacle de dansa inspirat en el famós mite de la caverna de Plató i que posa de manifest l'increïble domini de l'arquitectura i de l'astronomia que hi havia a l'Edat Mitjana.

Ivan Kupala, Rússia i altres països

Que l'hivern fred i dur que es viu a Rússia, Ucraïna, Bielorússia i Polònia s'acabi mereix una gran festa. Aquests països donen la benvinguda a l'estiu amb l'Ivan Kupala. El foc, l'aigua i la natura són els tres grans protagonistes d'una celebració que originalment era un ritual pagà a la fertilitat. La nit d'Ivan Kupala, com si de Sant Joan es tractés, salten fogueres amb la idea de netejar els mals esperits. Les noies llueixen corones de flors en honor a la natura i deixen espelmes i rams als rius i llacs amb l'esperança que les trobi la seva mitja taronja. Per a molts també és l'inici de la temporada de bany, que és el que significa la paraula 'kupala'.

Sankt Hans, Dinamarca

Les fogueres de Sant Joan a Dinamarca tenen bruixes. Són ninots de roba vella que es col·loquen a dalt de tot del foc. És el record que queda de la creença popular que durant el solstici d'estiu les forces del mal representades per bruixes sobrevolaven pobles i ciutats. El foc, com més elevat millor, mantenia el mal allunyat. Encara avui, després de sopar en família, els danesos es reuneixen al voltant de fogueres mentre entonen les notes de 'Midsommervisen', una cançó sobre les nits clares de l'estiu nòrdic amb una visió idealitzada de la pagesia.

540x306 La crema d'un ninot en forma de bruixa durant la celebració de Sankt Hans / GETTY La crema d'un ninot en forma de bruixa durant la celebració de Sankt Hans / GETTY

Midsommer, Suècia

És la festa més important del país escandinau, fins i tot més que Nadal. El centre de la celebració de benvinguda a l'estiu és la Midsommarstang, una mena de creu de la qual pengen dues anelles i que s'adorna de flors i fulles perquè faci de punt central de reunió per a balls i cants tradicionals. Les noies acostumen a portar corones de flors que guarden fins a Nadal, ja que antigament hi havia la creença que les flors que es recollien durant el solstici d'estiu eren màgiques.

540x306 Un grup de gent per la celebració de Midsommar / WIKIMEDIA COMMONS Un grup de gent per la celebració de Midsommar / WIKIMEDIA COMMONS

Secret Solstice, Islàndia

Es va celebrar per primera vegada el 2014 i ja s'ha convertit en una cita obligatòria per als amants dels festivals de música. El Secret Solstice és un esdeveniment únic: 96 hores de música i llum solar 'non stop'. Entre el 21 i el 24 de juny, els afores de Reykjavík es convertiran enguany en l'escenari d'intèrprets i bandes de primer nivell com Slayer, Stormzy i Bonnie Tyler. Una manera 100% contemporània de donar la benvinguda a l'estiu mentre es gaudeix del sol de mitjanit i de paisatges espectaculars. Aquest any, 120 assistents tindran el privilegi exclusiu de gaudir d'una festa dins de la segona glacera més gran d'Europa i 50 més dins d'un túnel de lava de més de 5.000 milions d'anys.

Dia internacional del ioga, Nova York

El dia del solstici d'estiu, de dos quarts de vuit del matí a tres quarts de nou del vespre, la famosa Times Square de Nova York es converteix en una gran classe de ioga. Milers de persones de tot el món assisteixen a les sessions gratuïtes d'aquesta pràctica. Un reducte de pau enmig d'una de les ciutats més vibrants del planeta. És la particular manera que ha trobat la 'city' de retre homenatge als centenars de cultures que durant anys han associat el solstici a una manera de renovar ment, cos i esperit.

Les dades del solstici d'estiu L'estiu durarà 93 dies, 15 hores i 47 minuts, fins que el 23 de setembre a la 03.54 h arribarem a l'equinocci de tardor. La primera lluna plena de l'estiu no tardarà gaire a arribar. Serà el 28 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Pere. La pluja d'estrelles dels Perseids es pot donar entre el 17 de juliol i el 24 d'agost, però els dies amb més probabilitat de veure aquest fenomen seran el 12 i el 13 d'agost. El 21 de juny el sol sortirà a les 06.16 h i es pondrà a les 21.30 h; per tant, tindrem 15 hores i 14 minuts de llum solar. Com més al nord, més estones de sol. A Hèlsinki el sol sortirà a les 03.50 h i es pondrà a les 22.53 h; per tant, hi haurà 19 hores i 3 minuts de llum. A Tromso, gairebé a 70 graus de latitud, el sol no es pondrà en tot el dia, de manera que es produirà el fenomen que es coneix com el 'sol de mitjanit'. Al cercle polar antàrtic, a l'altra punta del planeta, en canvi, hi haurà el que es coneix com la 'nit polar', quan la foscor dura més de 24 hores. Així, en algunes estacions de l'Antàrtida, incloent-hi la base Amundsen-Scott, el sol no sortirà en tot el dia. A la ciutat més austral del planeta, Ushuaia (Argentina), sí que el veuran però durant poques hores: el sol sortirà les 09.56 h i es pondrà a les 17.13 h, amb la qual cosa hi haurà només 7 hores i 17 minuts de llum solar.