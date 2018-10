El Cérvoles blanc 2016, el millor vi català de l’any

Un vi blanc de criança, el Cérvoles Blanc 2016, de la DO Costers del Segre, elaborat amb les varietats de raïm chardonnay i macabeu, s’ha endut el premi Gran Vinari d’Or 2018, que va ser atorgat ahir a la nit a l’Auditori de Vilafranca del Penedès i que premia els millors vins catalans. El premi Gran Vinari Escumós ha anat al cava Guilera Brut Nature Gran Reserva 2009, mentre que el premi a la millor trajectòria professional en el món del vi ha sigut per a Antoni Mata Casanovas.

El gran guanyador de la nit, l’elaborador del Cérvoles Blanc 2016, Tomàs Cusiné, va confessar la seva alegria pel premi. Justament el rep després que el 2014 va agafar les regnes del celler de Cérvoles i Castell del Remei, que pertanyien a la seva família. “Per cada un dels quatre cellers que tinc en total sento amors diferents, però per Cérvoles tinc una estima diferent, perquè és on em sento millor, perquè és més camp, hi sento més la vinya”, explicava després de recollir el premi. Tomàs Cusiné, enòleg a còpia d’experiència i no per formació professional, també dirigeix els cellers Cara Nord, de la DO Conca de Barberà, amb Xavier Cepero, i l’homònim, el Tomàs Cusiné, a la població del Vilosell, a les Garrigues, dins de la DO Costers del Segre, que va ser el primer projecte personal després d’haver sortit del familiar. “El 2014 vaig tornar a casa, a Castell del Remei i a Cérvoles Celler després d’haver adquirit les accions del meu germà”, recordava Cusiné.

El jurat va explicar ahir que el Gran Vinari d’Or 2018, que ha sigut tastat a cegues, ha rebut la màxima distinció per la “seva amplitud aromàtica, de perfil fresc, amb fusta ben integrada, estructura elegant i pas cremós pel paladar”.

Millor escumós

El productor Pere Guilera, del cava Guilera, que ha rebut el premi Gran Vinari Escumós, agraïa el premi i declarava l’alegria que sentia just l’any que el seu fill s’ha incorporat al celler, de manera que ara Cava Guilera està dirigit pels dos fills de Guilera, el Jordi i la Marta, mentre que el Pere és a la cava i a la vinya, “sobretot en un any difícil com aquest, en què hi ha hagut malura i míldiu, dos fongs que ataquen el cep”.

El Gran Reserva Brut Nature 2009 que ha guanyat el premi és un cupatge de xarel·lo, macabeu i parellada envellit gairebé 100 mesos. El jurat en ressalta “la intensitat aromàtica, rica en matisos, en frescor i en cremositat”. Guilera sempre imagina els seus caves -tots de criança llarga, la mínima de tres anys- fets amb el cupatge de les tres varietats tradicionals. “Ara hem tret les xarel·les, els caves monovarietals de xarel·lo, però la resta de referències les fem sempre amb macabeu, parellada i xarel·lo”, explicava Guilera. El cava, en paraules d’aquest elaborador de Subirats, que ha continuat l’ofici que va iniciar el seu avi el 1927, “és la beguda més gastronòmica, que lliga sempre amb tots els plats”.

Un altre dels protagonistes de la nit va ser Antoni Mata Casanovas, de 76 anys, que va obtenir el premi a la millor trajectòria professional. Fill de Josep Mata i Capellades, va continuar, juntament amb el seu germà Josep, Cava Recaredo, a Sant Sadurní d’Anoia. Actualment, el seu fill, Ton Mata, i els seus nebots, Josep, Jordi i Carles, s’encarreguen del dia a dia de Recaredo.

A partir del 1990, Recaredo va començar a elaborar vins tranquils, a més dels escumosos, que eren i continuen sent la marca de la casa. Antoni Mata sempre recorda que el nom de Recaredo fa referència al sobrenom que rebia el seu pare, Antoni Mata Capellades, que va començar en el món del cava aprenent a desgorjar. Tant ell com el germà continuen anant a Recaredo i aportant-hi consells.

Canvis en el panorama català

Durant la gala dels premis Vinari, organitzats per la revista digital Vadevi.cat, la xef Carme Ruscalleda va explicar que, durant els 30 anys que ha tingut obert el restaurant Sant Pau, el vi català ha canviat molt. “Quan vam obrir el restaurant, l’oferta era minsa, però ara tot ha canviat, perquè els cellers fan vins de qualitat, tots hem evolucionat i hem sabut apreciar aquest valor”, explicava. De fet, al restaurant Sant Pau de Tòquio, “tota la llista de vins que proposem són de cellers catalans, perquè tenim clar que el restaurant és un aparador per al producte ben fet”, va afegir Ruscalleda, que el 27 d’octubre farà l’últim servei al Sant Pau. La cuinera va comentar que el 1996, quan rebia la segona estrella Michelin pel Sant Pau, va incorporar a la plantilla un sommelier. “Hem caminat junts, cellers i restaurant, i hem comprovat que els vins catalans emocionen, i que ho aconsegueixen tant els que han començat del no-res i amb molta voluntat, fent-los en garatges, com els que han tingut més recursos”, va dir Ruscalleda.

Per acabar, entre molts altres premis, la DO Empordà va ser una de les grans protagonistes de la nit, ja que va veure com els seus vins s’enduien el màxim reconeixement de tres categories: Mas Pòlit 2016, el millor negre criança; Vinyes d’Olivardots Gresa Expressió 2010, el millor negre de guarda, i Torre de Capmany Garnatxa d’Empordà Velles Soleres de Pere Guardiola, el millor vi dolç, ranci o de postres. Per la seva banda, el millor blanc jove va ser per a Can Bas Xarel·lo 2017 de Can Bas Domini Vinícola (DO Penedès). I el millor rosat va ser per al Posidonia 2017 del celler Sumarroca (DO Penedès).

La DO Montsant va guanyar el Vinari d’Or al millor vi negre jove per Rebeldes 2017, un dels projectes de Wineissocial amb els elaboradors de més qualitat del territori.

Els premis Vinari també reconeixen els millors vins de producció ecològica certificada del país, i aquest 2018 el Premi Vinari Nissan al millor projecte ecològic va recaure en Lagravera, de la DO Costers del Segre, que fa vins ecològics i biodinàmics.

Els premis, un per

un

Gran Vinari d’Or 2018: Cérvoles Blanc 2016, de Cérvoles Celler.

Gran Vinari Escumós: Cava Guilera Brut Nature Gran Reserva 2009.

Premi Vins i Licors Grau a la trajectòria professional en el món del vi: Antoni Mata Casanovas.

Premi Vinari Nissan al millor projecte ecològic de l’any: Celler Lagravera.

Premi AGBAR a la millor etiqueta de vi: Jaspi Blanc 2016, Jaspi Negre 2014 i Samsara 2015, del celler Coca i Fitó.

Premi Euroselecció Riedel al millor celler 2018: Vives Ambròs.