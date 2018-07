Cesc Fàbregas i Daniella Semaan es casen de nou (ara, a l'illa de Sa Ferradura)

260x431 Cesc Fàbregas i Daniella Semaan es casen de nou a l'illa de Sa Ferradura / EFE/Sergio Cañizares Cesc Fàbregas i Daniella Semaan es casen de nou a l'illa de Sa Ferradura / EFE/Sergio Cañizares

El futbolista del Chelsea Cesc Fàbregas i la seva dona Daniella Semaan han triat l'illa d'Eivissa per celebrar-hi el seu casament aquest dimarts en una festa que ha reunit un centenar de famosos, entre els quals hi havia els jugadors del Barça Leo Messi i Luis Suárez. L'esdeveniment s'ha desenvolupat durant la nit a l'exclusiva illa privada de Sa Ferradura, situada a la localitat eivissenca de Sant Miquel.

Entre els assistents hi havia amics de la parella i companys de professió, com Lionel Messi i la seva dona, Antonela Roccuzzo, Carles Puyol i Vanesa Lorenzo, Jordi Alba i Romarey Ventura, Sergi Busquets i Elena Galera, i Luis Suárez amb la seva dona, Sofia Balbi, que està embarassada i que és sòcia de Rocuzzo a la botiga que la firma Sarkany té a Barcelona.

Fàbregas, de 31 anys, i Semaan, de 43, es van casar -segons van publicar ells mateixos en les xarxes socials- el 15 de maig passat en un hotel del centre d'Anglaterra en una cerimònia íntima. Ara la parella ha triat Eivissa per celebrar al costat de familiars i amics l'enllaç per ser un "lloc conegut i estimat" pel matrimoni, segons han assenyalat des de l'organització de l'esdeveniment i ha recollit l'agència Efe.

Segons han especificat, quan Semaan va conèixer l'illa de Sa Ferradura es "va enamorar" d'aquest lloc "màgic" i va decidir que era "el millor lloc per viure l'emoció d'un dia tan important". Daniella Semann ha portat un vestit del dissenyador libanès Georges Hobeika combinat amb unes sabates de plataforma que es podien veure senceres gràcies al pronunciat tall vertical de la faldilla.

La celebració va començar a les 20.00 hores amb l'arribada dels primers convidats, que van gaudir de diverses actuacions al llarg de l'esdeveniment. Tant els nuvis, que anaven conjuntats de color blanc, com els convidats van posar per a la premsa en un 'photocall' blanc amb les seves inicials en daurat impreses al darrere.

540x823 Messi i Antonella Rocuzzo al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE/Sergio Cañizares Messi i Antonella Rocuzzo al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE/Sergio Cañizares

540x1002 Pedro Rodríguez i Patricia Mañaga al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE / Sergio Cañizares Pedro Rodríguez i Patricia Mañaga al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE / Sergio Cañizares

540x776 Luis Suárez i Sofia Balbi al casament de Fàbregas i Semaan / EFE / Sergio Cañizares Luis Suárez i Sofia Balbi al casament de Fàbregas i Semaan / EFE / Sergio Cañizares

540x884 Sergi Busquets i Elena Galera al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE / Sergio Cañizares Sergi Busquets i Elena Galera al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE / Sergio Cañizares

540x813 Carles Puyol i Vanessa Lorenzo al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE / Sergio Cañizares Carles Puyol i Vanessa Lorenzo al casament de Cesc Fàbregas i Daniella Semaan / EFE / Sergio Cañizares

La parella està junta des del 2011. El casament del maig al Regne unit va tenir lloc a l'oest de Londres, en un palau anomenat Cliveden House que avui en dia ha estat reconvertit en un hotel de cinc estrelles. En aquesta ocasió, com en la primera boda, la núvia ha optat per portar la seva cabellera solta i per les transparències. En el casament eivissenc, també com en l'anglès, la parella ha comptat amb la presència dels tres fills que comparteixen i els dos que ella va tenir amb l'empresari Elie Taktouk, amb qui estava casada quan va conèixer el futbolista.

La 'wedding planner' de l'esdeveniment ha compartit aquestes imatges de l'illa i de la decoració floral així com dels patges d'honor, entre els quals hi ha el fill gran de Messi, Thiago.