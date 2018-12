Chanel diu prou a l’ús de la pell d’animals

La casa de luxe francesa ha anunciat aquest dimarts que deixarà d'utilitzar les pells d’animals en els seus dissenys, segons afirma l'edició anglesa de la revista ' Vogue'. Fins ara, l’ús de la pell de cocodrils, llangardaixos i serps era molt habitual a les peces de roba i complements de la 'maison' francesa. Només cal pensar en els típics abrics de pell o en els bolsos.

Segons han dit des de la marca, l'ús d'aquest material atempta directament contra els seus valors ètics i per això han decidit eliminar-lo. El canvi, però, no es produirà d’un dia per l’altre sinó que serà progressiu. Actualment, Chanel està investigant en materials alternatius de la indústria agroalimentària que ofereixin la mateixa qualitat que aquestes pells.

315x388 Un dels dissenys de la colecció tardor-hivern'18 Un dels dissenys de la colecció tardor-hivern'18

Així Chanel se suma a la tendència que ja han iniciat altres marques de la indústria de la moda, més en la línia de la sostenibilitat. És el cas de Versace, Michael Kors o Tom Ford. I no només les marques. L'organització de la London Fashion Week va anunciar al setembre que prohibia la participació de dissenyadors i marques que en les seves creacions utilitzessin la pell d’animal.

L’atenció està posada ara en l’ètica animal i això comença a provocar un canvi cultural que encara és embrionari.