Chanel i les seves muses s’acomiaden de Karl Lagerfeld

Un paisatge nevat amb un idíl·lic poblet alpí ha sigut l’escenari de somni amb què Chanel ha presentat l’última col·lecció dissenyada per Karl Lagerfeld. Poques setmanes després de la seva mort, aquesta desfilada, que ha tancat l’última jornada de la Setmana de la Moda de París, s’ha convertit en un emotiu comiat al Kàiser en què no han faltat les muses que el van inspirar.

Encara que Lagerfeld va deixar clar abans de morir que volia evitar qualsevol mena d’homenatge lacrimogen, la desfilada ha començat amb un minut de silenci i més d’un miler d’assistents han rebut un petit dibuix de record fet per l’artista, on apareix parlant amb Coco Chanel i que conté la frase "El ritme continua". Seixanta segons de silenci que han acabat amb un missatge de veu del Kàiser extret d’una entrevista on relatava el moment en què dubtava sobre si assumir o no el repte de debutar per a Chanel.

651x366 Penélope Cruz ha estat una de les sorpreses de la desfilada / GETTY Penélope Cruz ha estat una de les sorpreses de la desfilada / GETTY

La model Cara Delevigne, una de les grans muses i protegides del dissenyador, ha sigut l’encarregada d’obrir la desfilada amb un mono llarg escotat de quadres i un abric estampat en blanc i negre. Seguidament, han sortit més de setanta conjunts, en què predominaven els dos colors bàsics i el ‘tweed’ era el teixit protagonista. És així com s’ha pogut veure una successió de jerseis de punt amb estampats Fair Isle en pedreria i abrics i faldilles de llana en ‘jacquard’ que feien joc amb el paisatge hivernal de fons.

Una de les grans sorpreses de la passarel·la ha sigut l’aparició de Penélope Cruz, que des de fa uns mesos s’ha convertit en la primera ambaixadora espanyola de la ‘maison’. Vestida de blanc i amb una camèlia a la mà, la flor preferida de Coco Chanel i emblema de la firma, ha volgut retre el seu particular homenatge al dissenyador.

Finalment, la desfilada ha acabat amb un carrusel d’altura amb totes les models mentre de fons sonava ‘Heroes’ de David Bowie. Uns moments emocionants en què moltes de les maniquins no han pogut contenir les llàgrimes, aquelles que el Kàiser volia evitar.

651x366 Penélope Cruz durant la desfilada / AFP Penélope Cruz durant la desfilada / AFP

En el ‘front row’ també hi havia, visiblement commogudes, altres muses del dissenyador, com Kristen Stewart, Claudia Schiffer, Marion Cotillard, Janelle Monáe i Noemi Campell. Aquesta última, de fet, ha estat objecte de totes les mirades pel seu conjunt en ‘tweed’ daurat i negre de la línia Métiers d'Art de la firma. Tampoc hi han faltat grans rostres del món de la moda, com Anna Wintour, directora de ‘Vogue’, amb les seves ulleres negres i un conjunt rosa. Cal dir, però, que hi ha hagut amics del dissenyador que han preferit no assistir a l’acte, com Inès de la Fressange, que va ser la musa de l’alemany durant els seus inicis a Chanel el 1983.

Un altre dels moments més observats ha sigut la sortida, més aviat tímida, de Virginie Viard, actual successora i durant anys mà dreta del Kàiser. Amb ella comença una nova etapa al capdavant de la casa, que ja ha donat una ordre molt clara: l’espectacle ha de continuar.