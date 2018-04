Channing Tatum es divorcia després de nou anys

260x366 Channing Tatum i la seva dona, Jenna Dewan / GETTY Channing Tatum i la seva dona, Jenna Dewan / GETTY

Després de 9 anys de matrimoni, els actors Channing Tatum i Jenna Dewan han anunciat que se separen. A través d’un comunicat als seus comptes de Twitter han dit: “Hola, món! Tenim una cosa que volem compartir. És estrany haver de compartir això, però és conseqüència de les vides que hem decidit portar, de les quals estem molt agraïts. Estem vivint un moment increïble, però també és un moment en què la veritat pot distorsionar-se fàcilment... Així que volem compartir aquí la veritat perquè la conegueu”. Els actors, tots dos de 37 anys, afegeixen: “Hem triat separar-nos amistosament com a parella. Ens vam enamorar perdudament ja fa molts anys i hem viscut un viatge màgic junts. No ha canviat com ens estimem, però l’amor és una bonica aventura que ens porta ara per camins diferents”.

El comunicat també menciona la seva filla. “Encara som una família i sempre serem uns pares dedicats a l' Everly. No comentarem res més i agraïm per endavant que respecteu la privacitat de la nostra família”. Junts des de poc després de conèixer-se –a la pel·lícula 'Step up', el 2006– plegats han tingut una filla, Everly, que farà 5 anys al maig.