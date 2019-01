Chris Hemsworth i Elsa Pataky llancen una apli de fitness i vida sana

A partir d’ara les rutines de vida saludable de Chris Hemsworth i Elsa Pataky deixaran de ser part de la seva vida privada. La parella acaba d’anunciar el llançament de la seva nova apli, on desvelen, de la mà d’un selecte equip d’entrenadors, quines són les rutines d’exercicis, de meditació i d’alimentació que segueixen per estar en plena forma.

El nom de l’aplicació és Cetr i, tal com descriu Hemsworth al seu compte d’Instagram, ofereix "accés al mateix equip d’experts de classe mundial en salut i benestar" amb qui ha treballat al llarg dels anys. "I que m’han inspirat per viure una vida més saludable i feliç", assegura Hemsworth. De fet, entre els entrenadors de l’aplicació hi ha Gunnar Peterson –‘trainer’ personal de les Kardashian–, la professora de ioga Elsa Tahl Rinsky i el xef Dan Churchill.

De moment, l’apli és de descàrrega gratuïta i es pot trobar a l’Apple Store, encara que la parella ha anunciat que a partir de febrer estarà disponible a totes les plataformes.