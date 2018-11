Un jutge cita Gerard Piqué a declarar per conduir sense punts al carnet

Gerard Piqué haurà de comparèixer demà dilluns davant de la justícia per declarar com investigat per presumptament haver conduït sense punts al carnet. Els fets es remunten a finals d'agost d'aquest any, quan el futbolista del Barça va ser aturat per la Guàrdia Urbana a l'Eixample de Barcelona i, després de demanar-li la documentació corresponent, el agents van constatar que circulava sense punts.

La parella de Shakira, investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit, s'enfronta a una pena de presó de fins a sis mesos, una multa de 288.000 euros o treballs comunitaris de fins a 90 dies. Abans de citar el futbolista, el jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona va obrir una investigació per esclarir si la direcció general de Trànsit havia comunicat de manera personal a Piqué la pèrdua de punts del carnet, tal com estableix la llei.



Aquesta no és la primera vegada que Piqué té problemes amb la Guàrdia Urbana o de circulació. El 2015 una jutge li va imposar una multa de 10.500 euros per ofenses a uns agents. Els fets havien tingut lloc l'any 2014, quan Piqué anava com a passatger en un vehicle mal estacionat que pertanyia al seu germà. Quan un agent es va acostar al cotxe, Piqué el va intentar convèncer perquè no els posés la multa. Finalment el va acabar increpant amb un "to despectiu".