Cítrics, tan mediterranis!

Formen part del paisatge típicament mediterrani, especialment cap al sud, al País Valencià, on tenen garantides les temperatures càlides que necessiten per créixer amb força i seguretat. Un clima càlid, sense grans variacions tèrmiques, humit i amb vents no gaire forts conformen el seu entorn ideal, però sobretot no suporten les glaçades fortes, especialment els llimoners.

Pel que fa al sòl, necessiten que estigui ben airejat perquè si no les arrels es moren. Per créixer bé, els cítrics demanen terres semilleugeres, riques en matèria orgànica, pH neutre i permeables. Si heu decidit plantar-ne algun al vostre hort o jardí i el terreny no s’ajusta a les característiques necessàries, quan feu el clot aprofiteu-ho per modificar el terreny amb matèria orgànica.

Els cítrics els podeu cultivar per llavor o empelt. Cal tenir a punt el viver per als mesos de març o abril i fer la sembrada quan hagi passat l’època de glaçades. Si optem per les llavors, és millor conservar-les dins els fruits fins pocs dies abans de la sembra. Cada llavor pot donar tres o quatre plantes i haureu de triar sempre la més vigorosa, que a la primavera caldrà trasplantar al viver. Pel que fa als empelts, caldrà esperar dos o tres anys. Si no teniu tanta paciència, podeu comprar un exemplar ja adult i trasplantar-lo.

Pel que fa a la poda, a finals de l’hivern caldrà buidar-los una mica per dins, mantenint una capçada arrodonida. A l’estiu, normalment al mes d’agost, si l’arbre està molt carregat, també anirà bé fer-li una aclarida. Això us ajudarà a obtenir millors fruits. Pel que fa al reg, demanen certa regularitat (si pot ser amb aigua de pluja millor que millor) i un cop al mes caldrà adobar-los amb nutrients especials per a cítrics. Finalment, les plagues: són sensibles als pugons, als àcars i al minador de les fulles. Els podeu combatre amb remeis casolans o amb tractaments fitosanitaris.