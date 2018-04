Colin Farrell entra a un centre de desintoxicació de forma preventiva

260x366 Colin Farrell / INSTAGRAM Colin Farrell / INSTAGRAM

Els problemes de l’actor Colin Farrell amb l’alcohol i les drogues fa anys són una història sobradament coneguda. De fet, ha estat ell qui en diverses ocasions ocasions n’ha parlat públicament. Sobretot, enfocant-ho de cara l’èxit que ha tingut al respecte. De fet, fa just un any explicava des del plató d’ Ellen DeGeneres que portava deu anys net.

Potser per l’esforç que li ha costat assolir aquesta xifra rodona al marge de les substàncies de les quals era addicte ha pres la decisió d’entrar preventivament a un centre de desintoxicació. Segons el 'Daily Mail', l’ingrés s’hauria produït la setmana passada arran de la por que sent a una recaiguda. Tal com explica una font anònima al diari britànic l’actor “ha decidit ingressar de forma preventiva abans d’acabar malament. És superconscient que és un addicte i va sentir que podria tornar a recaure. Una setmana més i hauria tornat a beure”. “Colin ha fet molta feina per aconseguir viure sobri i sabia que l’única manera de tornar a tenir-ho tot sota control era aconseguint ajuda professional. Té moltes responsabilitats i va pensar que el millor era apartar-se’n un temps i demanar ajuda”, afegeix la mateixa font.

El centre escollit per l’artista és The Meadows, un dels més habituals per a figures de l’entorn de Hollywood. Entre les 'celebrities' que hi han passat hi ha Kevin Spacey, que hi va anar per combatre la seva addicció al sexe.