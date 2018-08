Colònies com les d’abans

Imagina canviar per uns dies els grups de WhatsApp per nous amics, els videojocs per gimcanes i el menjar ràpid per menús ecològics. Fins i tot et pots despertar al matí i sentir el so dels ocells, en comptes de mirar les últimes actualitzacions de Twitter. Tot això és possible viure-ho aquest estiu si decideixes “autoprescriure’t” uns dies sense mòbil, ni wifi, ni cap tipus de pantalla.

Com que no estem fets de pedra i aconseguir passar uns dies sense caure en les temptacions del món tecnològic pot ser difícil, ha aparegut una iniciativa que hi podria ajudar. Es tracta de les colònies 'offline' per a famílies amb menors de 16 anys que ha començat a organitzar aquest estiu Fundesplai, la Fundació Catalana de l’Esplai. La idea és ben senzilla: passar uns dies de lleure i que la cabina telefònica de la casa sigui l’única connexió amb l’exterior. Com a les colònies de tota la vida, vaja. Una idea que neix en un moment en què cada vegada més pares es preocupen per la imparable digitalització dels seus fills. I la seva, també.

Únics dies de desconnexió a l’any

De fet, les xifres parlen per si soles. Es calcula que més de 7,6 milions d’espanyols es consideren addictes al seu telèfon mòbil, segons un estudi publicat per Rastreator.com. D’aquests, un 25,6% són persones d’entre 18 i 65 anys que dediquen una mitjana de tres hores i cinquanta-un minuts diaris a mirar l’'smartphone', trenta-nou minuts més respecte a l’any 2017.

Per sort, ja es comença a intentar posar remei a aquesta problemàtica en l’àmbit del lleure. “Cada cop més famílies amb nens venien preocupades pel consum de mòbils i tauletes i per com això afectava la relació amb els pares, els amics i la manera de gestionar el temps lliure”, explica Josep Maria Valls Hausmann, cap del departament de comunicació de Fundesplai. "Les noves tecnologies no sempre són perjudicials, nosaltres som els primers que fem programes d'alfabetització digital –matisa Hausmann–. El problema és quan passen un límit i comencen a afectar les relacions personals".

540x306 Taller de plantes aromàtiques. / FUNDESPLAI Taller de plantes aromàtiques. / FUNDESPLAI

Per aquest motiu, aquest estiu la fundació ha iniciat colònies familiars d’entre tres dies i una setmana al Montseny i al Ripollès que han estat batejades com a 'offline': les famílies s’autoimposen i accepten el repte d’estar tots els dies sense wifi ni tauletes. A canvi, es programen tota mena d’activitats per aprofundir en la relació entre els membres de la família i també amb les altres famílies participants. A més, es fan diverses activitats de contacte amb la natura, com els banys de bosc o la descoberta de plantes autòctones, i s’aposta per menús fets amb menjar ecològic o de quilòmetre zero. “Les famílies han de voler autoprescriure’s aquesta desconnexió i saber que, en realitat, seran els únics dies de l’any que viuran sense estar connectades amb tot”, remarca Valls, que assegura que fins ara totes les famílies participants han respost molt bé davant del repte.

Nens allunyats de la natura

Una de les persones que també han detectat com en els últims anys cada vegada els nens i adolescents gaudeixen menys de les colònies i estan més centrats en l’'smartphone' és Roger Duaso, educador ambiental i tècnic de projectes educatius de Fundesplai. “Estan més pendents de fer la foto i de sortir bé que de disfrutar de l’activitat en si”, lamenta. A més, l’educador considera que cada vegada s’està perdent més l’educació ambiental i la pedagogia de la conservació i la sostenibilitat. “Cada cop veiem més nens a qui els fan por els bitxos o que no saben distingir entre diferents tipus d’arbres. S’ha perdut el contacte amb la natura i hi ha més intoxicació amb la tecnologia”, explica Duaso, que creu que es nota una gran diferència entre els nens d’abans i els que van a escoles verdes o caus, i els altres. Per sort, en els últims dos anys diferents camps de treball han aplicat la norma de desconnectar els mòbils durant l’estada i només donar permís per connectar-los en hores concretes. “Al cap d’uns dies molts nois ja no demanen el mòbil i prefereixen gaudir directament de l’experiència”, s’enorgulleix.

540x306 Coneixent les plantes de la zona. / FUNDESPLAI Coneixent les plantes de la zona. / FUNDESPLAI

En la mateixa línia, el cap de setmana passat es van celebrar a Ridolaina de Bellver els primers campaments 'offline' subvencionats pel Consell Comarcal de la Cerdanya. Durant tres dies, vint joves d'entre 12 i 25 anys, escollits prèviament amb una enquesta en què es determinava el seu grau d'addicció a les noves tecnologies, van fer un programa de jocs i activitats que, segons els organitzadors, volien demostrar que es pot sobreviure perfectament sense connexió a internet.

Connectar amb la família

En un principi, pensar que s’estarà uns dies sense telèfon sol crear alguns dubtes i confusions. “Ens preguntàvem com podríem fer les fotos”, explica la Blanca, una de les mares de família que van participar en les colònies 'offline' de Fundesplai al juliol. Al final la solució va ser tan senzilla com agafar una càmera digital que tenien oblidada en un calaix. Una altra de les coses que es van encarregar de fer va ser avisar tota la família i amics que estarien uns dies desconnectats de tot. “Avui en dia si no respons un missatge o trucada en una hora, ja és motiu de preocupació”, reflexiona. Per això, abans de tancar tots els dispositius van fer una ronda de contactes per evitar possibles alarmes.

Un cop a la casa, van fer una presa de contacte amb les altres famílies i van començar a treballar amb els objectius de l’estada: connectar amb la família i la natura. “Va ser com tornar a la infantesa, perquè totes les activitats eren compartides entre pares i nens”, comenta la Blanca, mare de dues nenes de 3 i 7 anys. Dues filles que, com la resta d'infants del grup, van rebre tants estímuls naturals i van fer tantes activitats que no van tenir la necessitat de demanar el mòbil. “Tot va ser enfocat a conèixer i a interactuar”, remarca.

540x306 Dinar sense mòbils a taula. / FUNDESPLAI Dinar sense mòbils a taula. / FUNDESPLAI

Igual que la Blanca, l'Imma, que va participar en les colònies amb el seu marit i la seva filla de sis anys, considera que tots tres estan massa enganxats a les tecnologies. “El primer que faig quan em desperto és mirar el mòbil”, lamenta la mare, que es va apuntar a les colònies amb ganes de tornar al que és real, “allò d’abans”. Perquè si d’una cosa s’han adonat durant l’estada, és que cada vegada és més fàcil allunyar-se de la família i del contacte humà.