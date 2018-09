Comença la Setmana de la Moda de Nova York, la més propera al carrer

Mentre París i Milà marquen les tendències del luxe i Londres les propostes més avantguardistes, la Setmana de la Moda de Nova York és la que més s’acosta al carrer, al mainstream. El que desfila a la passarel·la de la ciutat dels gratacels és, de ben segur, tendència als carrers la temporada següent. I encara més sabent que el low cost no tardarà gens a copiar automàticament tot el que veu a les presentacions.

Aquest poder de la New York Fashion Week, que durarà des d’avui fins dimecres que ve, es deu al fet que les marques que opten per anar-hi són conegudes majoritàriament i, algunes, de preus moderats que tothom es pot pagar d’alguna manera o altra. Entre les que hi aniran enguany hi ha noms tan comercials com Kate Spade -firma que desfilarà per primer cop després de la mort de la dissenyadora-, Ralph Lauren, Longchamp, Escada, BOSS, The Row -de les bessones Olsen, que presentaran per primer cop moda masculina-, Carolina Herrera, Proenza Schouler, Coach, Calvin Klein -que ens delectarà amb noves excentricitats de Raf Simons - o Michael Kors, entre d’altres.

Entre els noms propis d’aquest any hi ha els de Jeremy Scott, que desfilarà a amb la seva marca pròpia; Vivienne Westwood, que enguany només mostrarà les seves creacions a compradors; Christian Siriano, guanyador del talent show Project Runway el 2008 amb només 22 anys, o l’eterna Oscar de la Renta, que amb Laura Kim i Fernando Garcia està aconseguint trampejar la desaparició del fundador. El duet, per cert, també desfilarà amb la seva pròpia marca, Monse. També serà interessant veure com avancen amb Marchesa Keren Craig i Georgina Chapman, després que la firma es veiés esquitxada per l’escàndol de Harvey Weinstein, marit de la segona.

Entre les notícies més importants pel que fa la programació destaca la tornada de Rodarte, fundada per dues nord-americanes que van provar sort a París i que tornen a casa. Com elles, també torna a casa Proenza, que va arribar a anunciar que formaria part de la Setmana de l’Alta Costura parisenca i que al final va desaparèixer del cartell. Entre les absències destaquen la de Narciso Rodríguez i la d’ Alexander Wang.