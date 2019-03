Comença la vista preliminar del judici a Kevin Spacey per agressió sexual

Un tribunal del districte de Nantucket acollirà avui una vista preliminar del procés al qual s’enfronta l’actor Kevin Spacey, acusat d’haver agredit sexualment un noi de 18 anys. Els fets van passar el 2016 en un bar d’aquesta localitat de Massachusetts, als Estats Units.

Com a petició de la defensa, Spacey no s’haurà de personar davant del tribunal, encara que el jutge responsable de la causa, Thomas Barret, ha ordenat que estigui localitzable per telèfon durant l’audiència.

S’espera que Spacey, de 59 anys, es declari no culpable dels càrrecs després que al desembre els seus advocats presentessin uns documents legals a la cort del comtat on s’anunciava que l’actor no acceptaria la seva culpabilitat.

D’altra banda, la setmana passada els seus advocats van sol·licitar que el demandant aportés registres del seu telèfon mòbil entre els mesos de juliol del 2016 i desembre del 2017, un període en què s’al·lega que les dues parts es van intercanviar diversos missatges i imatges que podrien ser claus en el resultat del procés.

El 7 de gener Kevin Spacey ja va comparèixer en una breu audiència judicial al tribunal de Nantucket, on se li va decretar llibertat sota fiança i una ordre d'allunyament del denunciant.