Condemnen Gerard Piqué a pagar una multa de 48.000 euros per conduir sense punts al carnet

El futbolista Gerard Piqué haurà de pagar una multa de 48.000 euros per haver comès un delicte contra la seguretat del trànsit. El jugador del Barça ha admès avui davant el jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona que, quan aquest agost el va parar la Guàrdia Urbana, conduïa sense tenir punts al carnet, motiu pel qual el jutge l'ha considerat culpable d'un delicte contra la seguretat viària.

L'agost d'aquest any agents de la Guàrdia Urbana van aturar Gerard Piqué quan conduïa per l'Eixample de Barcelona. Després de fer les comprovacions necessàries, van constatar que el jugador circulava sense punts al carnet de conduir, que li havien estat retirats per diferents infraccions anteriors. La justícia va obrir una investigació per aclarir si la direcció general de Trànsit li havia comunicat a Piqué de manera personal la retirada dels punts, tal com estipula la llei, i en cas afirmatiu, si el jugador era conscient que conduïa tot i tenir-ho prohibit. Al mes de setembre la DGT, a través del seu director general, Pere Navarro, va confirmar que Piqué havia rebut la notificació corresponent de la pèrdua de punts.

No és la primera vegada que Piqué ha de pagar una multa per problemes amb la Guàrdia Urbana. El 2015 una jutge li va imposar una multa de 10.500 euros per haver-se encarat amb uns agents que volien multar el seu germà per estacionar malament el cotxe.