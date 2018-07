Si us heu menjat uns tomàquets boníssims i en voleu guardar les llavors per cultivar les vostres pròpies tomaqueres, és important saber com les heu de conservar. El primer que cal garantir és que les tingueu en bon estat quan arribi el moment de sembrar-les i per això necessiteu recipients i espais adequats. Cal conservar-les en un ambient estable i en un envàs segur, per exemple dins d’un pot de vidre amb tapa, i sobretot és imprescindible que les llavors s’hagin assecat bé. Per evitar que es facin malbé podeu posar dins del pot algun material dessecant, com el guix, o desinfectant, com els alls.

Però anem a pams. Per conservar les llavors tindrem presents diversos aspectes. El primer és proporcionar un ambient sec, en un lloc fresc i fosc. A partir d’aquí haurem de vetllar per la humitat de les llavors, la temperatura, l’envàs i l’etiquetatge.

El consell De tant en tant és important fer proves de germinació de les llavors que tenim emmagatzemades per garantir que encara siguin fèrtils.

Comencem per la humitat. Quan les guardem no poden tenir més d’un 10% d’humitat, si no es poden podrir o omplir-se de fongs. Per tant, les haureu d’assecar bé, per exemple amb paper de cuina. Si les assequeu a l’aire lliure que no sigui al sol, que podria fer malbé les llavors. El segon aspecte és la temperatura. L’ideal és mantenir-les entre 2 ºC i 16 ºC en recipients ben tancats perquè no hi entri la humitat. Pel que fa a la llum, millor llocs foscos, com un armari o la nevera.

Si ens fixem en l’envàs, l’important és que sigui hermètic i si és opac, encara millor. Podem fer servir bosses zip opaques o pots de vidre. No barregeu llavors ni envasos i, per tant, dediqueu una estona a etiquetar les llavors. Hi haureu de posar el nom i també la data d’envasat, ja que amb el pas del temps les llavors també es fan malbé i no germinaran correctament.