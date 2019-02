Les dones de Corea del Sud, contra la dictadura de la bellesa

Kim Ji-yeon va decidir que es volia fer una operació de cirurgia estètica quan va fer set anys. Durant els següents 13 anys va destruir fotos seves fins que va aconseguir que els seus pares li paguessin una cirurgia doble de mandíbula, una operació que requereix trencar la mandíbula per realinear-la. Després d'un temps, Kim va començar a qüestionar-se per què havia dedicat tant –200 dòlars al mes i dues hores cada dia, va calcular– a la seva aparença. Llavors es va tallar els cabells curts. I va fer miques els estris de maquillatge.

Kim té 22 anys i forma part del creixent grup de dones de Corea del Sud que s’estan rebel·lant contra els rígids estàndards de bellesa del país, un moviment que elles anomenen Fora Cotilles. Inspirat en part pel moviment #MeToo, ha sacsejat la política i la societat en un país que té una cultura patriarcal molt profunda. Aquestes dones estan desafiant actituds sobre la cirurgia plàstica o la cosmètica que durant molt de temps han estat acceptades en una de les capitals mundials més obsessionades amb la bellesa. "La misogínia és més extrema a Corea del Sud –diu Kim–, i la indústria de la bellesa ha empitjorat la situació".

Líders en cirurgia estètica

La bellesa és un gran negoci a Corea del Sud. La ràtio d'operacions de cirurgia estètica per habitant va creixent i ja és la més alta del món. Per això, el país s’ha convertit en un destí per al turisme 'estètic'. El mercat de bellesa –la cosmètica i els productes facials com les màscares– va generar l'any passat 13 bilions de dòlars, segons dades de la companyia d'anàlisis de mercats Mintel, cosa que converteix Corea del Sud en un dels deu mercats més importants per a la indústria cosmètica.

Malgrat que la pressió social sobretot afecta les dones, els homes són una part creixent del mercat. Per exemple, els membres dels grups de K-pop molt sovint se sotmeten a diverses operacions de cirurgia. Ara bé, elles són el principal objectiu. Així, les 'celebrities' de YouTube, amb milions de seguidors, ofereixen tutorials sobre com maquillar-se. Es bombardeja les dones amb anuncis als autobusos, al metro i a la televisió. "Has nascut guapa?", diu un anunci al metro de Seül. "Això és una gran mentida", continua.

"Per posar-nos els productes bàsics, abans d’aplicar el maquillatge fem fins a 12 passos", explica Kim. "Això ja dona la mesura del problema".

Ara les dones s’estan rebel·lant. Aquest estiu, desenes de milers de manifestants van protestar contra les agressions sexuals, la proliferació de càmeres espies que graven vídeos 'voyeurs' de dones, i també contra els estàndards molt més alts que se'ls exigeix a elles en diferents aspectes de la societat, des de la llei fins a la bellesa. Les diferències polítiques i econòmiques van ser la guspira que va encendre la protestes. La bretxa salarial entre homes i dones a Corea del Sud és una de les més profundes dels països de l'OCDE. Les dones només ocupen un de cada sis escons a l’Assemblea Nacional i un de cada deu càrrecs directius a les empreses.

"El feminisme està creixent més a Corea del Sud que en altres països perquè aquí les dones no formen part del lideratge polític i econòmic", diu Yunkim Ji-yeong, professor assistent de filosofia feminista a la Universitat Konkuk.

"No passa res si no vas maquillada"

Bae Eun-jeong, coneguda com a Lina Bae, era una estrella de YouTube que feia tutorials de bellesa. Després de conèixer el moviment Fora Cotilles, aquest any, Bae, de 21 anys, va decidir fixar-se en els comentaris que tenia al seu canal de YouTube. La majoria eren de noies molt joves que li deien que els seus consells els donaven el coratge per anar a l’escola. "Em vaig adonar que alguna cosa fallava", diu Bae. "I vaig decidir que volia fer un altre tipus de vídeos, el que calia dir és que no passa res si no vas a l’escola maquillada".

651x366 Bae Eun-jeong, coneguda com a Lina Bae, mostra un vídeo d'ella maquillada / Jean Chung/The New York Times Bae Eun-jeong, coneguda com a Lina Bae, mostra un vídeo d'ella maquillada / Jean Chung/The New York Times

El juny passat Bae va publicar un vídeo en què es veu el laboriós procés d’aplicar-se cremes, maquillatge, 'eyeliner' i pestanyes postisses mentre apareixen una sèrie de missatges simulats com els que ella havia anat rebent en altres 'posts'. Un diu: "Tens els ulls terriblement desnivellats". Un altre: "Em mataria si fos tu". Finalment, Bae es treu tot el maquillatge i diu als espectadors: "No et preocupis tant per com et veuen els altres. Ets especial i bonica tal com ets". El vídeo porta gairebé 7 milions de visualitzacions. Els seguidors de Bae a YouTube van passar de 20.000 a 154.000. Un editor li va demanar que escrivís un llibre. Va tallar-se els cabells i ha deixat d’utilitzar maquillatge, i això li ha suposat un estalvi mensual de 550 dòlars. Ara els seus vídeos estan dedicats a la gastronomia i a compartir idees.

Cha Ji-won, una creadora de continguts audiovisuals d'una companyia de reformes urbanes, va unir-se a aquest moviment fa uns mesos i va crear el seu propi canal de YouTube, que actualment té 30.000 seguidors. Abans Cha, de 22 anys, pensava que gastar-se 700 dòlars al mes en maquillatge no era suficient. Ara ha convertit el seu maquillatge en 'slime' per jugar. Estava acostumada a sentir-se com una ciutadana de segona, diu, però ara que ha deixat de maquillar-se veu que la gent l’escolta quan parla.

651x366 Cha Ji-won filma la seva rutina per preparar-se al matí / Jean Chung/The New York Times Cha Ji-won filma la seva rutina per preparar-se al matí / Jean Chung/The New York Times

El moviment ha provocat una forta reacció. Bae, Kim i Cha porten totes els cabells curts amb forma rodona, típica del moviment, i expliquen que s’han convertit en objecte d’atacs verbals i fins i tot amenaces de mort. Dos potencials caps de Kim li van comentar que no tenia una aparença prou femenina. Les feministes expliquen que moltes dones encara prefereixen mantenir-se en l’anonimat. "La violència contra les persones que deixen el camí considerat correcte és molt intensa a Corea del Sud comparada amb altres països", diu Seo Sol, de 26 anys, que té un programa a YouTube que es diu 'Perquè hi ha molt a dir', en què parla de feminisme.

651x366 Seo Sol, que té un programa a Youtube sobre feminisme, amb una altra youtuber del país / Seo Sol, right, who has a YouTube talk show about feminism, with fellow YouTuber Kang Min-ji, in Seoul, Nov. 15, 2018. Gender inequality and the global #MeToo movement have fueled "Escape the Corset," a campaign to cast off South Korea’s rigid beauty standards. (Jean Chung/The New York Times) Seo Sol, que té un programa a Youtube sobre feminisme, amb una altra youtuber del país / Seo Sol, right, who has a YouTube talk show about feminism, with fellow YouTuber Kang Min-ji, in Seoul, Nov. 15, 2018. Gender inequality and the global #MeToo movement have fueled "Escape the Corset," a campaign to cast off South Korea’s rigid beauty standards. (Jean Chung/The New York Times)

Yim Hyun-ju ha viscut en primera persona aquestes crítiques. Aquesta presentadora de la cadena de televisió nacional Munhwa Broadcasting Corporation, de 33 anys, va decidir portar ulleres en el programa informatiu matinal del 12 d’abril. Les pestanyes postisses li provocaven tant cansament als ulls que gastava un pot de llàgrimes artificials cada dia. Aquell dia la seva decisió es va convertir en una gran notícia a la xarxa. "Mai hauria pensat que allò fos notícia", diu Yim. Els seus productors li van retreure la decisió. Els espectadors van escriure per queixar-se. Però hi va haver dones que li van agrair el gest en públic. Ara, de tant en tant, Yim porta ulleres, un acte que segons diu llança un missatge als espectadors, i és que l’han de jutjar per la seva competència i no per la seva aparença. Però no vol que la identifiquin com a part del moviment. "Si pogués actuar de manera més lliure, em maquillaria menys", diu Yim. "Estic atrapada entre el meu cor i la meva ment, cadascun diu una cosa, perquè hi ha la realitat de la meva feina", afegeix.

Moltes dones del moviment Fora Cotilles asseguren que les seves accions han tingut impacte en la indústria cosmètica. Un anunci recent de la companyia Missha mostra una model amb els cabells curts i una altra amb pigues. "Surt, ensenya els teus defectes i segueix les teves regles i no les dels altres", diu l’anunci. Tot i això, diuen des del moviment, les dones de l’anunci encaixen amb els estàndards de bellesa coreans i van maquillades. Kim Hong-tae, portaveu de la companyia Able C&C, propietària de Missha, diu que l’anunci vol expressar "que no hi ha uns estàndards predeterminats de bellesa".

La pressió social per anar maquillades i tenir un cara petita i amb forma de cor encara és molt present. Im Soo-hyang és una de les protagonistes de la sèrie 'My ID is Gangnam Beauty', un drama sobre una dona jove que se sotmet a diverses operacions de cirurgia estètica i lluita contra diversos temes relacionats amb la seva aparença. El nom de la sèrie fa referència al districte de Gangnam, a Seül, un barri de classe alta on les clíniques de cirurgia estètica omplen els carrers. "Soc conscient que la gent es fixa en mi per la meva feina", diu Im en una entrevista en una perruqueria de Gangnam. "Mira’m. Porto els cabells arreglats, vaig maquillada, porto les ungles pintades i roba bonica", diu somrient. "No em poden alliberar".