Cristiano Ronaldo, denunciat per violació

El setmanari alemany ‘Der Spiegel’ ha fet públics alguns detalls del que va passar el 2009 en un hotel de Las Vegas entre Cristiano Ronaldo i Kathryn Mayorga. Segons aquesta nord-americana de 34 anys, el futbolista l’hauria obligat a practicar sexe oral i posteriorment l’hauria penetrat sense el seu consentiment.

Mayorga va voler denunciar els fets en aquell moment, però, segons s’explica a ‘Der Spiegel’, Ronaldo hauria comprat el seu silenci amb 375.000 dòlars (324.000 euros al canvi actual), en un acord extrajudicial fet el 2010.

Els advocats del futbolista ja han anunciat que demandaran la publicació alemanya per haver difós aquestes informacions. Per la seva part, l’exfutbolista del Reial Madrid, que ja suma diversos escàndols per la seva conducta sexual, ha negat tots els fets en un vídeo en directe al seu perfil d’Instagram.