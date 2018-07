Cristiano arriba a Itàlia amb un fill als braços

L’arribada de Cristiano Ronaldo diumenge al vespre a la ciutat de Torí per instal·lar-se definitivament a la ciutat i començar a jugar amb el Juventus va aixecar una gran espectació. No és estrany, per tant, que algú tan motivat amb la seva imatge com l’astre portuguès no es pogués resistir a aprofitar l’avinentesa per marcar perfil.

Cristiano va baixar de l’avió amb el seu fill Mateo als braços i va saludar sol·lícit tots els treballadors de pista que van atendre les necessitats del jet privat amb què el futbolista havia tocat terra a l’aeroport de Torí-Caselle. A continuació va saludar amablement els fotògrafs que hi havia darrere la tanca immortalitzant la seva arribada. Tot i que a l’aeronau hi havia la resta de la seva família, la sortida la va fer ell sol i, per tant, les agències que estaven a l’aeroport fent guàrdia no van poder capturar cap imatge de la resta de la família.

Les cròniques presencials també expliquen que Cristiano va ser recollit a l’aeroport per un seguici de sis cotxes de la firma que patrocina la Juve. Tenint en compte la seva arribada, el canvi d’equip i de ciutat no implicarà canvis en les posades en escena.