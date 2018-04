Cruise i Travolta es disputen el segon lloc de l'Església de la Cienciologia

260x366 John Travolta / INSTAGRAM John Travolta / INSTAGRAM

Un ex guàrdia de seguretat de l'Església de la Cienciologia ha explicat al 'Daily Mail' que a la secta hi ha una gran rivalitat entre Tom Cruise i John Travolta, que se'n disputen el segon lloc. Brendan Tighe, que ha deixat la secta després de 30 anys, ha assegurat que les dues estrelles "es disputen aferrissadament" la posició número dos de la jerarquia, liderada actualment per David Miscavige. "Cruise és l'únic famós que té línia directa amb Miscavige", va explicar l'home, de 37 anys, que ha afegit que "Travolta i Kirstie Alley no tenen aquest nivell d'accés".

Cruise, de 55 anys, presumptament va rebre la Medalla de Valor l'any 2008, el màxim premi que es pot rebre dins de la secta i que és atorgat al membre més dedicat a l'organització. Això, diu Tighe, va fer que Travolta "esclatés de gelosia". L'actor de 'Grease' s'hauria queixat que Cruise fos el "fill favorit de Miscavige". "No és cap secret que Cruise i Travolta estan enfadats", ha afegit l'exagent de seguretat, que posa com a mostra el fet que "Travolta no va ser convidat al casament de Cruise amb Katie Holmes".

540x306 Tom Cruise / INSTAGRAM Tom Cruise / INSTAGRAM

L'origen de la gelosia és que Miscavige "s'havia referit anteriorment a Travolta com un dels membres més dedicats i dels que més nous integrants havia portat". Això va canviar quan es va premiar Cruise, cosa que hauria fet sentir Travolta desplaçat. Tighe, que va renunciar al seu càrrec el 2009, va néixer dins de la Cienciologia amb la seva germana. La seva mare, Katie Paquette, hi ha ocupat càrrecs destacats.