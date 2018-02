Custo anticipa un estiu sexi i brillant

L’estiu serà una festa. O almenys l’estiu que imagina Custo Dalmau, que ahir va presentar la seva col·lecció per als mesos de calor. Peces plenes de colors vius, que combinen materials tradicionals amb teles metal·litzades, plastificades i irisades, amb l’objectiu de fer una col·lecció “inclassificable”, com diu ell mateix, en la línia de la seva perpètua voluntat de diferenciar-se dels competidors. Sota el títol Call me tomorrow, la col·lecció té una inspiració esportiva de luxe, una aposta 100% Custo, en què el dissenyador s’atreveix a combinar els xandalls amb els lluentons i introdueix les transparències a la roba esportiva sense complexos. Vestits asimètrics amb obertures laterals per vestir una dona que se sent sexi i poderosa. Per a l’home, Custo també aposta pel look esportiu glamurós, còmode però amb tocs originals i sorprenents, poc habituals als armaris masculins, com les transparències, els brillants i els volants a les samarretes. “Sempre hem cregut en la combinació entre l’esport i el glamur”, deia ahir al vespre el dissenyador al backstage. La col·lecció és la mateixa que va presentar fa uns mesos a la Setmana de la Moda de Nova York, però hi ha introduït alguns canvis -“una vintena”, detallava- i novetats específiques per a la desfilada de Barcelona. “Sempre és especial tornar a casa; poder ensenyar la feina que faig a la meva ciutat és meravellós”, reconeixia Dalmau.

La col·lecció està pensada per a la primavera-estiu 2018, a diferència de la majoria d’altres marques, que al 080 hi han presentat les peces per a la tardor-hivern de l’any vinent. I per què? Doncs perquè Custo combina les presentacions clàssiques amb gairebé un any d’antelació amb aquesta nova fórmula que en el món de la moda es coneix com a See now, buy now, és a dir, el que veus a la passarel·la és el que vols posar-te ara. Aquesta filosofia empresarial busca mostrar col·leccions que els clients puguin comprar de manera immediata. “El que veiem avui al 080 serà d’aquí dues setmanes a les botigues, és l’avantatge de la immediatesa”, destaca.

L’atreviment de Brain & Beast

I si l’estiu de Custo serà brillant i acolorit, la tardor de Brain & Beast n’agafa el relleu i fa una proposta festiva i lluminosa. La marca d’Ángel Vilda -un home que diu que “ja n’hi ha prou de vestir tots de gris” i que reclama atreviments als armaris-és de les que desperten passions per la seva llibertat creativa sobre la passarel·la. La irreverència de Vilda s’agraeix molt en el context del 080. Ahir no només va presentar la seva última col·lecció, Trilogy Vol.III / ECLIPSE, que tanca una trilogia que va començar fa un any, sinó que també va celebrar haver arribat a la seva col·lecció número 25. Així, la desfilada es va convertir en una festa col·lectiva plena de colors i de sorpreses. “Em venia molt de gust celebrar aquesta fita -explicava Vilda-, per això he volgut fer pujar a la passarel·la amics, dissenyadors, periodistes... Les persones que m’han ajudat al llarg d’aquestes 25 col·leccions”.

El dissenyador va dividir la desfilada en dues parts: la primera, per presentar la nova col·lecció, molt més lluminosa que les dues primeres parts de la trilogia. “M’ha sortit una col·lecció molt positiva, de bon rotllo, amb molt color i un missatge de felicitat”, explicava. Amb peces amb les quals juga amb combinacions aparentment impossibles -camises amb xandalls, pantalons amb camals diferents, superposicions de teixits- va despertar l’entusiasme del públic, que ja es va rendir de manera incondicional a la segona part de la desfilada, la dedicada a la celebració de la col·lecció 25, en què va escollir peces icòniques i les va fer posar a amics i coneguts, que van desfilar com un exèrcit atrevit, lliure i creatiu que va fer posar dret el públic.

Dissenyadors emergents

Al matí va ser el torn dels representants més joves del disseny català. La primera desfilada va ser la de la firma Mietis, encapçalada per la jove Maria Fontanellas, que representa la tercera generació d’una família d’Igualada vinculada al tèxtil i de llarga tradició adobera. Recollint aquest llegat, Fontanellas va presentar una col·lecció en què la pell és la gran protagonist,a amb dissenys d’aire militar, plens de colors en què juga amb complements com els serrells a les muscleres de les jaquetes o les plomes i el volum, que aporten un toc teatral a la col·lecció.

També va ser el moment del debut de Verbena Atelier, la marca d’un altre jove dissenyador, Josué Quesada, que ahir va presentar la seva primera col·lecció, Mambo, en què juga amb elements del folklore popular i altres de més romàntics, utilitzant colors brillants i metal·litzats, molt atrevits en el cas dels homes (fúcsies i daurats sense cap vergonya) i amb materials com el lamé, el ris, el drap, els brocats i la napa.

La guanyadora del premi a la millor col·lecció de l’anterior edició, Elena Estaun, també va presentar col·lecció ahir. Sota el nom d’ Atmosphere, va fer desfilar guerrers salvatges, cíborgs tecnològics i outsiders uniformats de negre i daurat en una batalla estètica “per la supervivència de la moda”, com explicava abans de la desfilada. Per a ella, moltes de les sensacions que expressen les seves peces són les que defineixen la dona que vesteix la seva roba. “És una supervivent, lluitadora, cosmopolita i elegant”, va dir Estaun, que ahir va presentar per primer cop la seva línia de roba per a home.

Un altre dels plats forts de la tarda va ser Lebor Gabala, un nom sonor que amaga la creativitat, el savoir faire i la recerca de la qualitat de la dissenyadora Maite Muñoz. La firma va presentar la col·lecció High-fidelity, en què juga amb el seu teixit estrella: el punt, combinat amb altres com la pana i la seda. Els estampats -els quadres, omnipresents- posen el toc femení a una col·lecció elegant i amb una àmplia visió comercial.