Custo porta a Nova York els seus abrics coloristes

Custo Barcelona va presentar dissabte a la Setmana de la Moda de Nova York la seva proposta per a la temporada vinent de tardor-hivern, marcada per la presència d’abrics i jaquetes oversize i molt coloristes, amb predomini de tons metal·litzats (01). La col·lecció, batejada com a Insta Glam, aposta pel glamur i la feminitat alhora que intenta fugir de la uniformitat mitjançant una original combinació de teixits i formes geomètriques. “Pensem que el mercat s’ha tornat molt comercial i intentem aportar glamur amb la nostra genètica de fusió de materials i de colors”, va explicar, en declaracions a Efe, el director creatiu de la marca, Custo Dalmau, que ja acumula 24 anys consecutius desfilant a la passarel·la novaiorquesa, on aquest any ha estat l’únic representant català.

Els teixits joia i els aplics metàl·lics amb formes d’animals tenen un protagonisme especial en aquesta col·lecció, que recorre a tècniques de patchwork per crear peces úniques i innovadores. Així, per exemple, es van poder veure jaquetes amb patronatge esportiu que combinen lluentons, jacquard laminat, bases de vellut amb lúrex i jacquard de llana. “Utilitzem formes experimentals que, unides a la fusió de materials, alguns de molt tecnològics i altres de molt artesanals, aconsegueixen aquesta imatge contemporània”, diu Dalmau.

A banda de les peces d’abric, entre els 56 dissenys que Custo va presentar a Nova York hi havia també vestits, en els quals destacaven els escots pronunciats tant al pit com a l’esquena, els talls asimètrics, els patrons oversize inspirats en dessuadores esportives i una gamma de colors joia, com el blanc diamant, el blau safir, el verd maragda o el vermell robí.

Entre les models que van participar a la desfilada hi havia la cantant dominicana Natti Natasha (02), una de les grans estrelles mundials de la música llatina i l’artista femenina amb més visites a YouTube gràcies al videoclip de Sin pijama. També van desfilar tres nenes (03), que van mostrar la versió infantil d’alguns dels models presentats, desenvolupada amb la col·laboració de la firma italiana Grupo Cacillo.