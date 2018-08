Daryl Hannah i Neil Young es casen a Califòrnia

El cantant Neil Young i l'actriu Daryl Hannah s'haurien casat en una cerimònia íntima a Califòrnia aquest cap de setmana, segons han confirmat amics de la parella a través de les xarxes socials. La noticia va començar a córrer després que l'administrador del blog del músic escrigués 'Felicitats N& D'. A preguntes d'un fan del cantant, l'administrador va afegir que "nombrosos convidats a la recepció en el centre de Califòrnia ho han confirmat. S'ha descrit com una 'festa'".

Young, de 72 anys, i Hannah, de 57 anys, haurien organitzat celebrat el seu casament amb una festa íntima al poble d'Atascadero, a Califòrnia. La celebració hauria tingut lloc després d'una cerimònia a les illes San Juan, a l'estat de Washington, a bord del vaixell del casament.

Tot i que cap dels dos ha confirmat la noticia, persones properes a ells, com Mark Miller, el guitarrista de Young, sí que ho han fet. En un missatge a Facebook, Miller ha dit: "Felicitats a Daryl Hannah i Neil Young. Me n'he assabentat per un dels meus amics que ha anat a la cerimònia a Atascadero i ho ha anunciat a la seva pàgina".

La parella va començar a sortir l'any 2014, després que el músic es divorciés de la seva dona, Pegi Young, amb qui portava 36 anys casat. Aquest any, el músic va participar a 'Paradox', un 'western' dirigit per Hannah que es va estrenar a Netflix.