David Bisbal denuncia la seva exparella Elena Tablada

La relació entre David Bisbal i Elena Tablada està cada cop més deteriorada. El cantant d'Almeria ha denunciat a qui va ser la seva parella entre 2005 i 2011 perquè la justícia prengui mesures per protegir la filla de tots dos, Ella. Amb aquest moviment, l'intèrpret d''Ave María' vol evitar que Tablada pugui publicar fotos a xarxes socials en les quals aparegui la nena, que encara és menor d'edat.

La denuncia de Bisbal és un nou pas en la disputa que mantenen des de mitjans d'agost el cantant i Tablada. El 25 d'agost, Bisbal va publicar al seu Instagram un vídeo en el qual apareixien la seva actual dona, Rosanna Zanetti, i la seva filla vestides amb el mateix vestit de flamenques. Tot i que en el vídeo no es veu la cara de la nena, la publicació va fer enfadar a Tablada que va exigir a la seva exparella a través de burofax que esborrés la publicació, al·legant que s'havia de protegir la intimitat de la menor. Posteriorment, durant una entrevista al programa de Telecinco 'Viva la vida', Tablada va assegurar que la relació amb Bisbal era "insostenible" arran d'aquesta publicació.

Després d'una escalada de retrets, en la qual Bisbal va mantenir un perfil baix, Tablada va intensificar les publicacions a Instagram en què apareix la seva filla plenament identificable. Una de les darreres fotos, publicada fa tres dies, és una imatge de mare i filla a Cuba, on Tablada es va casar recentment amb la seva nova parella, Javier Ungría.

Tablada ha assegurat que no ha rebut cap notificació referent a la denuncia i ha assegurat al digital El confidencial que "no té gaire sentit que em demandi per pujar una foto de la meva filla quan el David i la seva parella també ho han fet".