David Schwimmer (Ross a 'Friends') és confós per un lladre de cervesa britànic

Des de dimarts passat la policia de Blackpool, al nord-est d’Anglaterra, està demanant la col·laboració ciutadana per enxampar un lladre que entra als supermercats i s’endú cerveses. Per facilitar la investigació, ha penjat una imatge en què es veu l’home en el moment del furt. Aquesta foto no han deixat indiferents els usuaris, que de seguida s’han adonat que el lladre té una gran similitud física amb David Schwimmer, l’actor que interpretava Ross Geller a la sèrie ‘Friends’.

La imatge s’ha fet tan viral que ha travessat l’Atlàntic, i Schwimmer s’ha vist més que al·ludit i ha hagut de declarar la seva innocència. Per fer-ho, ha decidit recrear l’escena del furt en un supermercat, on ell mateix roba cerveses i ho aprofita per mirar a càmera. "Oficials, us juro que no vaig ser jo. Com poden veure, era a Nova York. A la treballadora policia de Blackpool, bona sort en la investigació", escriu l’actor per acompanyar el vídeo.

La policia de la població britànica ja ha confirmat que Schwimmer no era al Regne Unit en el moment del robatori, i fins i tot li ha agraït la col·laboració compartint el seu vídeo al compte oficial de Facebook.