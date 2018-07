Demi Lovato, “desperta” després de ser hospitalitzada

260x366 Demi Lovato, en una imatge d'arxiu a Las Vegas / Nina Prommer / EFE Demi Lovato, en una imatge d'arxiu a Las Vegas / Nina Prommer / EFE

La cantant Demi Lovato, de 25 anys, està “desperta” i amb la seva família després que dimarts fos hospitalitzada per una presumpta sobredosi. Tot i que el mitjà que va donar la notícia del seu ingrés a l’hospital, el portal TMZ, assegurava que el motiu de l’hospitalització era una sobredosi d’heroïna, el representant de la cantant ho ha desmentit. “Algunes de les informacions que s’han donat són incorrectes i la seva família demana respectuosament privacitat i que s'evitin les especulacions, ja que la seva salut i recuperació són el més important ara mateix”, alertava el comunicat emès pel representant.

Des que va ser ingressada, diversos famosos, com Lady Gaga i Ellen DeGeneres, han volgut mostrar el seu suport a l’exnena Disney a través de les xarxes socials o visitant-la. Els primers a fer-ho van ser els germans Jonas, amb els quals va coincidir a 'Camp Rock', la pel·lícula que els va fer famosos. Joe Jonas, exparella de Lovato, va demanar als seus seguidors que preguessin "per ella”. L’actor Wilmer Valderrama, que va ser parella de la cantant durant sis anys, es va acostar fins a l’hospital per interessar-se per la salut de la seva exnòvia, segons ha confirmat la revista 'People'. Valderrama i Lovato van estar junts des del 2010 fins al juny del 2016, quan tots dos van fer servir els seus perfils d’Instagram per confirmar la seva ruptura.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi — J O E J O N A S (@joejonas) 25 de juliol de 2018

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 de juliol de 2018

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 de juliol de 2018

Lovato va ser traslladada al Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles en estat inconscient després de passar la nit celebrant l’aniversari d’una amiga a la seva casa de Hollywood Hills. L’exnena Disney ha reconegut en diverses ocasions els seus problemes amb l’alcohol i l’addició a les drogues, a més d’haver patit trastorns alimentaris. Amb 18 anys, la cantant va ingressar a rehabilitació després d’una baralla amb una de les ballarines que participaven en la gira dels germans Jonas.

El mes de juny passat, la cantant va llençar al mercat el seu nou 'single', 'Sober', en el qual reconeixia que havia recaigut en les seves addiccions després d’estar sis anys sòbria i demanava perdó tant als seus pares com als seus seguidors.