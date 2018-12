Descobrim el rosa corall, el color del 2019

No és el primer cop que el Pantone Color Institute tria com a color de l’any un to procedent de la natura. De fet, van encetar la llista el 2000 amb el turquesa, i l’any següent va ser el torn del xuclamel. El que sí que és nou és l’anhel ecologista intrínsec del color del 2019: l’han batejat com a 'living coral', és a dir, corall viu.

“En la seva versió més gloriosa (i per desgràcia més esmunyedissa) sota el mar, aquest color vital i efervescent genera un efecte hipnòtic sobre la vista i la ment”, diuen des de la branca de Pantone que es dedica a fer de consultora i assessora cromàtica per a marques. El missatge és clar: cal preservar un dels ecosistemes més fràgils del planeta, tan sols present al 0,1% de l’extensió dels oceans i, tanmateix, refugi del 25% de les espècies marines, segons dades de l’ONG més important de protecció de la natura, World Wildlife Foundation (WWF).

Glòria Jover, consultora de Pantone des de fa dècades i amb estudi propi a Barcelona, explica per telèfon que dos cops a l’any es reuneixen a Londres 10 experts d’arreu del món que treballen per a Pantone. Ella n’és una. En aquestes reunions es treballen “temes genèrics que provoquen interès” per fer prospecció de colors, i un dels que van tocar l’any passat va ser el mar. “Al principi em va semblar un tema simple però ha sigut el treball que m’ha agradat més fer dels últims 10 anys. Últimament ens hem posat a mirar i cuidar el mar: des de netejar-lo de microplàstics fins a veure com podem alimentar-nos d’algues”, explica.

El 'living coral' és un to “molt més senzill i tendre” que el del 2018, l’ultravioleta, perquè és “lluminós i transmet bon rotllo”, reconeix Jover, que, a més, apunta un detall important: “Al món digital pot funcionar molt bé”, i avui dia és crucial que sigui “un color que doni en pantalla”. En un pla més anímic, és un color “sensual, tropical” i que fa referència als recòndits boscos marins, “al que està amagat però present”.

540x306 El to escollit per al 2019 / INSTAGRAM / PANTONE El to escollit per al 2019 / INSTAGRAM / PANTONE

Des de The Colour Community, un grup de professionals ubicat a Barcelona i especialitzat en analitzar el color, expliquen per telèfon que per a ells el 'living coral' simbolitza “la vitalitat exòtica, evocadora i misteriosa de la riquesa marina”, i els remet “al que és salvatge que encara està per descobrir”. Els tres membres de The Colour Community –Rosa Pujol, dissenyadora tèxtil de Gratacós; Pere Ortega, arquitecte de Saeta Estudi, i Eva Muñoz, fundadora de l’estudi de disseny Niroloc– coincideixen en dir que els sectors en els quals ens començarem a trobar més 'living coral' són, per ordre, el de la moda de dona i infantil, el del tèxtil de la llar, el de la gràfica i comunicació visual, en detalls interiors i exteriors de cotxes petits i “gràcies a Déu en interiorisme, arquitectura i urbanisme, on els colors més clàssics comencen a deixar pas a d’altres de més arriscats com aquest”.

Supersticions arcaiques

Al corall se li han atribuït poders protectors contra el mal d’ull, per això tradicionalment als bebès se’ls revestia de bocins de corall entre el part i el bateig, per allò d’evitar que les males energies els rondessin i els fessin acabar als llimbs abans de poder passar per la pila baptismal. Forma part de la joieria pel seu valor decoratiu però també, de nou, protector. De fet, les joies sempre s’han ubicat a les obertures dels vestits (coll i punys) per acabar de rematar les vestidures i evitar, així, que un mal s’apoderés de la persona.

Ara bé, el Pantone 16-1546, que tendeix a la terracota rosada, malgrat que s’hagi anomenat 'living coral', ¿és realment el to del corall rogenc que s’acostuma a veure en penjolls i polseres? “Els colors de la natura tenen un espectre, no són sempre iguals”, avisa Jover, que, a més, explica que “els colors tenen més a veure amb els nostres imaginaris que amb la realitat” o, cosa que és el mateix, a força de dir-ne “color corall” hem fet que ho sigui un to que potser no és el que acostuma a tenir el corall.

Un to, múltiples aplicacions: quatre experts ens parlen del rosa corall

Niki Robinson. Interiorista

Des de l’estudi d’interiorisme A&B Curated, que es va instal·lar a Barcelona el 2007, la britànica Niki Robinson celebra la tria de Pantone perquè diu que fa anys que és fan d’aquest to, “que tenen els coralls... i també els flamencs!” 'Optimista' i 'càlid' són adjectius que atribueix a aquesta tonalitat exòtica: “Em transporta als tròpics, cosa que m’agrada, especialment a l’hivern. Em recorda una mica quan vivia a Miami als anys 90, i també em recorda els 80”. La seva proposta per al públic més atrevit és: “Torna’t boig i pinta tota una habitació de 'living coral'!” I per al no tant: “Busca una catifa 'vintage' tipus 'kilim', que ja porta el color corall incorporat, o posa un sofà d’aquest color enmig de la sala d’estar”.

Alicia Puente. Maquilladora

El corall és un vell conegut de la maquilladora de Betevé Alicia Puente, i no falta mai a la seva paleta: “Està molt en la línia dels ataronjats que arriben sempre a la tardor i a l’estiu”, perquè, avisa, és una tonalitat “molt càlida i lluminosa, tot i que a primera vista pot semblar freda”. La professional avisa que li escau a tothom però més “a les dones de pell i cabells morens, i a tot arreu: llavis, galtes, ombres d’ulls, ungles i fins i tot als cabells”. “Es portarà molt en tints”. Per a aquelles que vulguin començar l’any maquillades amb to corall, Puente recomana per Cap d’Any combinar-lo amb “coures, daurats i negres, no amb platejats”.

Krizia Robustella. Dissenyadora de moda

A l’últim 080 Barcelona Fashion, en què una trentena de dissenyadors i marques van presentar les seves propostes per la primavera-estiu del 2019, Krizia Robustella va presentar moltes peces amb tons coralls per a dona i home. Des de banyadors fins a barrets. “Ja havíem optat per tocs d’aquest color a la nostra col·lecció d’hivern i hem tornat a utilitzar-lo a la d’estiu. Tot i que pugui semblar un color femení, la subtilesa del rosat i ataronjat el fa més androgin”, reflexiona la dissenyadora, que, quan es tracta de traduir-lo en sentiments, diu que per a ella “el color 'living coral' representa vida, energia, passió però alhora romanticisme”. “És un color íntim. Dona frescor i calidesa”.

Sébastien Poidevin. 'Homestager'

El francès Sébastien Poidevin fa sis anys que viu a Barcelona i és responsable de 'home staging' a la immobiliària Home Group Barcelona. El 'home staging' és una tècnica d’interiorisme temporal que consisteix en presentar un habitatge de la manera més atractiva per al client potencial per vendre-la o llogar-la com més aviat millor i pel preu més bo. “El 'home staging' ha de ser tan neutre com es pugui, però la meva marca personal és barrejar-lo amb l’interiorisme. Aplicaria el to de Pantone a parets, llums, coixins, llençols... És un color que em transmet una sensació de lleugeresa i felicitat”.