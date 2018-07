Descobrir la riquesa que s’amaga on trenquen les onades

L’estiu ja ha començat i també la temporada de platja, de passejar per la sorra i caminar per les roques. Per a tots els amants del mar i la riquesa animal que viu a prop del litoral l’ARA oferirà dissabte i diumenge que ve una miniguia amb 125 animals i algues del litoral de Catalunya. I és que el nostre és un país petit però amb una gran diversitat d’ambients litorals: grans platges del Maresme i del delta de l’Ebre, amb les seves badies arrecerades del Fangar i els Alfacs; fons de roca i de sorra superficials a tot arreu; penya-segats agrestos i cales acollidores de la Costa Brava; llacunes i maresmes a l’Empordà i als deltes del Llobregat i de l’Ebre, i algues escampades aquí i allà, més abundants a les costes tarragonines i del sud de Barcelona.

Aquesta varietat d’hàbitats permet l’existència d’un elevat nombre d’espècies marines que l’artista i naturalista Toni Llobet i l’investigador científic Enric Ballesteros han recollit en aquesta guia. A dins hi trobareu les espècies que podem veure més fàcilment passejant per les platges, als roquissars litorals o capbussant-nos a les aigües del Mediterrani. Però no hi són totes. La guia recull una mostra de les més comunes, agrupades en làmines a una mateixa escala per facilitar-ne la comparació i la identificació. Una eina útil per posar nom a les troballes de l’estiu però que és útil tot l’any. Toni Llobet explica que fan servir el terme litoral per referir-se a la línia de la costa i allà on trenquen les onades i dos o tres metres inferiors: “Aquesta guia recull els animals i algues que podem trobar en aquest espai”. A més detalla que “s’ha de tenir en compte que el Mediterrani és un mar sense marees i, per tant, aquesta franja és més estreta que en altres mars i es pot visitar fàcilment amb ulleres i tubs”.

Les més representatives

Llobet apunta que la guia “recull les espècies més representatives, fàcils de reconèixer i de trobar, i els peixos que veiem en aigües molt poc fondes són els grans protagonistes”, però no són els únics que hi apareixen. Explica que el llibret també inclou les algues “perquè són un grup molt divers i a priori no crida gaire l’atenció però un cop les veus de prop desperten molt interès perquè tenen formes curioses i originals”. A més, la guia també recull alguns ocells marins. Tots els animals i algues que hi apareixen van acompanyats del seu nom en català, castellà i anglès i el nom científic, a part d’una petita explicació sobre les principals característiques de cadascun.

Aquesta guia és per a Llobet “un tastet” i “una porta d’entrada a la riquesa del mar”. Per a aquest apassionat naturalista i autor de les il·lustracions de la miniguia, “el mediterrani és fascinant perquè és un mar que, tot i ser petit, és molt divers i molt ric, per això hem posat al llibret les espècies més destacades, perquè és impossible posar-hi tot el que hi trobem”, destaca.

Per a Llobet, a més, és important destacar que la guia, tot i que és un complement estrella per a l’estiu i les vacances, que és quan passem més temps a la vora de la mar, també és una eina molt útil la resta de l’any. “A la tardor i a l’hivern, amb les llevantades, es pot anar a la platja a descobrir tots els tresors que s’hi troben, i a la primavera, només amb els peus en remull també podem descobrir gran part de la diversitat litoral”, diu. Com que la guia està plastificada es converteix en un complement ideal per portar amb nens, ja que és resistent als esquitxos i a la sorra.

Els autors de la guia volen recordar que es tracta d’una publicació per al gran públic i que l’actitud cap al mar i la fauna que hi viu ha de ser sempre de respecte i prudència. Amb aquesta actitud i amb la voluntat d’aprendre, la miniguia es pot convertir en un gran acompanyant en la descoberta de la riquesa única del mar Mediterrani durant tot l’any. A més, a partir de demà i fins dissabte a la secció d’Estils publicarem cada dia un article relacionat amb la fauna litoral del país, des de les algues fins a la situació de les illes Medes passant per la gastronomia del mar o una llista dels millors llocs de Catalunya per gaudir de la diversitat marina.