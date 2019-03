260x366 Detenen l'actriu Felicity Huffman per formar part d'una xarxa de suborns per accedir a universitats d'elit / ANGELA GEORGE Detenen l'actriu Felicity Huffman per formar part d'una xarxa de suborns per accedir a universitats d'elit / ANGELA GEORGE

L'actriu Felicity Huffman, protagonista de 'Mujeres desesperadas', ha sigut detinguda acusada de formar part d'una xarxa de suborns milionaris per part de famílies adinerades que volien aconseguir l'accés dels seus fills a universitats de prestigi com Yale, Georgetown o Standford. A més de Huffman també ha sigut acusada Lori Loughlin, coneguda per la seva participació a la sèrie 'Padres forzosos'.

El fiscal general de Massachusetts ha assegurat que es tracta del major frau mai detectat en l'àmbit de les admissions universitàries i ha especificat que s'han presentat càrrecs contra mig centenar de persones, inclosos responsables d'universitats, supervisors d'examens, pares i entrenadors. La fiscalia ha assegurat, però, que els estudiants no eren conscients que accedien a les universitats com a resultat dels suborns pagats pels seus pares.

Segons la investigació, Huffman, que està casada amb l'actor William H.Macy, va acordar la manipulació d'un examen SAT, la prova estàndard que s'utilitza com a requisit per entrar a les universitats dels Estats Units, de la seva filla. L'actriu hauria pagat 15.000 dòlars per la manipulació de l'examen.

En el cas de Loughlin, tant ella com el seu marit, el dissenyador de moda Mossimo Giannulli, han estat acusats d'haver pagat 500.000 dòlars perquè les seves dues filles fossin admeses a USC (Universitat del Sud de Califòrnia) com a membres de l'equip de rem, tot i que cap de les dues practiquen aquest esport. D'aquesta manera, el suborn hauria servit per crear falsos currículums d'esportistes per les dues noies.

El centre de la xarxa és William 'Rick' Singer, que dirigeix l'Edge College & Career Network LLC, una consultora especialitzada en admissions universitàries. Singer hauria creat la Key Worldwide Foundation, una falsa organització sense ànim de lucre que rebria els suborns dels pares involucrats en el frau.