Deu consells per evitar els excessos de Nadal a taula

Som a les portes de Nadal i ja sabem que, com cada any, es repetiran els àpats multitudinaris on van apareixent plats i més plats: galets, carn d'olla, canelons, pollastre rostit... i, esclar, neules, torrons, polvorons i 'panettones', tot regat amb vi, cava i altres licors. És la temporada dels excessos però tot i això els professionals de la salut aconsellen que tinguem una certa precaució i intentem mantenir la bàscula a ratlla aquestes festes. Les professores Alícia Aguilar i Marta Massip-Salcedo, dels estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), han elaborat un decàleg per aconseguir un Nadal saludable:

No saltar-se àpats. Després d’àpats copiosos, com ara el dinar del dia de Nadal, el dinar de Sant Esteve o el sopar de Cap d’Any, no és bo saltar-se els àpats que els segueixen. Una opció és fer un sopar o un dinar lleuger amb amanida o bledes bullides i ous durs o peix a la planxa. Evitar restringir grups d’aliments o fer una dieta uns quants dies abans de començar les festes. "Amb això s’aconseguirà l’efecte contrari i, quan vinguin els àpats forts, tindrem molta més gana i menjarem més del que faríem en condicions normals", explica Aguilar. Seguir una dieta equilibrada, amb els criteris de la dieta mediterrània, és la millor garantia per evitar-ho. Vigilar molt els dolços. La professora Massip-Salcedo deixa clar que, si s’abusa dels dolços, encara que s’hagi menjat molt, de seguida es torna a tenir gana. L’explicació la trobem en el pàncrees: "Quan menges molts dolços augmenten els nivells de glucosa a la sang, i aleshores el pàncrees segrega molta insulina per recollir aquesta glucosa, que si arribés a nivells molt alts seria perillosa, i l’emmagatzema. Com que hi ha hagut una alliberació massiva d’insulina, el cos detecta que li falta més sucre per tornar als nivells normals i diu: «Torna a menjar!». I això acaba essent el peix que es mossega la cua". Alerta amb els aperitius greixosos. Els patés, els formatges i els embotits es poden substituir per altres aliments menys calòrics, com espàrrecs, cors de carxofa amb pernil o marisc bullit o a la planxa. Triar entre aperitius i postres. Si s’abusa dels aperitius s’han de posar límits a les postres. En canvi, si no es fa gaire pica-pica es poden menjar una mica més de torrons, neules o polvorons. L’alcohol, un triple perill. Més enllà del perill a l’hora de conduir i dels efectes nocius que té per a la salut, l’alcohol aporta moltes calories, especialment els licors d’alta graduació, com ara els didalets o el whisky. No s’haurien de superar dues o tres copes de vi o de cava per àpat. El Nadal no dura quinze dies. Entre el 24 de desembre i el 6 de gener hi ha com a màxim sis celebracions en què els àpats poden ser més abundants. La resta de dies s’ha de menjar amb normalitat, prioritzant una alimentació més vegetal que inclogui cinc ingestes de fruita o verdura al dia, llegums, arròs o pasta i ous, pollastre o peix. Aquests dies en què es menja d’una manera més lleugera es pot prendre algun tall de torró a les postres sense tenir remordiments. Escoltar el cos. Tenir una mala digestió, sentir-se pesat, notar-se una mica baix d’ànim si s’ha abusat dels dolços, tenir necessitat de descordar-se el botó dels pantalons o sensació d’arribar forçat a l’àpat següent són símptomes que poden indicar que s’ha menjat massa. Més ingesta, més moviment. Fer una mica d’activitat física augmentarà la despesa energètica. L’exercici després d’àpats abundants, encara que sigui passejar, pot ajudar el cos a recuperar el pes que es tenia abans de les festes. Caminar, ballar o jugar a la videoconsola amb moviment poden ser opcions alternatives adequades als jocs de taula asseguts. Proposar-se adquirir nous hàbits saludables. El canvi d’any és una bona època per fer-se nous propòsits, com ara seguir una alimentació més vegetal o fer més activitat física.