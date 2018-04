Deu anys de presó per a l'exadministrador de Luis del Olmo

260x366 El periodista Luis del Olmo / EFE El periodista Luis del Olmo / EFE

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a deu anys i mig que l'Audiència de Barcelona va imposar a Rogelio Rengel, exadministrador dels béns del periodista Luis del Olmo, per haver-se apropiat de més de 14 milions d'euros de les empreses del periodista entre els anys 2005 i 2011. L'alt tribunal aprecia l'existència d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i un altre societari de falsificació de comptes.

A més, confirma que Rengel haurà de pagar una indemnització, en concepte de responsabilitat civil, de 15 milions d'euros, dels quals la major part corresponen a Luis del Olmo (14.380.793 euros), i la resta, a altres perjudicats. Segons sosté la sentència, Del Olmo i la seva dona van encomanar al processat que els administrés les societats que el periodista havia creat per gestionar els seus ingressos, per la qual cosa Rengel va assumir en exclusiva la comptabilitat d'aquestes societats.

Desviar fons

Com a mínim des de l'any 2005, afegeix el tribunal, Rengel va començar a desviar fons de les dues societats, unes sortides de diners que va emmascarar com a inversions, fins que l'agost del 2011 es va descobrir el desfalc, segons la sentència. La sala ha desestimat el recurs de cassació interposat per Rogelio Rengel.

Sense atenuants

Els magistrats rebutgen també aplicar l'atenuant de reparació del dany que havia demanat Rengel basant-se en el fet que no només va posar a disposició dels perjudicats tot el seu patrimoni i una llista de béns, sinó que, a més, va ingressar 37.127,57 euros d'un pla de pensions per satisfer els deutes.

"La víctima que ha patit en el seu patrimoni l'acte expropiatori executat per l'acusat —detalla el tribunal— no pot ser obligada a acceptar com a reparació atenuant la posada a disposició del jutjat d'un llistat de béns que, si bé es mira, no és sinó expressió d'un lamentable estat d'insolvència que resulta molt cridaner pel contrast amb l'elevadíssim import de les quantitats distretes".