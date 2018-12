DiCaprio paga 2,5 milions per una obra d’art feta amb ossos de dinosaure

L’art i el medi ambient són dues de les grans passions de Leonardo DiCaprio. Ara l’actor acaba d’unir aquests dos interessos amb la compra d’una obra artística feta amb ossos de dinosaure. Una adquisició que ha fet a l’Art Basel de Miami, que s’està celebrant aquests dies a la ciutat nord-americana, i que li ha costat 2,5 milions de dòlars.

Segons han confirmat els organitzadors de la fira, l’oscaritzat actor i missatger de les Nacions Unides pel canvi climàtic es va interessar a través d’un assessor d’art per aquesta peça, que es trobava a l’exposició ‘DeXtinction’. Una obra que inclou esquelets de fa 150 milions d’anys d’una mare i un bebè de l’espècie al·losaure, que van ser excavats durant més de dos anys a Wyoming, als Estats Units.

Tot i l'extravagància de l'adquisició, l’actor també és conegut per participar en subhastes d’art a favor de causes mediambientals. El protagonista del documental ‘A punt de fer tard’, en què viatja per tot el món per saber els efectes del canvi climàtic, va participar fa tres anys en una subhasta a favor de les tortugues en perill d’extinció. Allà va ser l’únic assistent –entre els quals hi havia Naomi Watts, Robert Kennedy Jr. i Ted Danson– que va oferir 223.000 euros per ‘Pacific Theater’, una aquarel·la de l’artista Walton Ford.

Tampoc és la primera vegada que DiCaprio adquireix obres d’art a l’Art Basel Miami. L’any passat ja va pagar 850.000 dòlars per una obra de Basquiat. A més, entre la seva col·lecció personal es creu que hi ha obres de Salvador Dalí, Picasso, Takashi Murakami i Ed Ruscha.