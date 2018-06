Un Dia Internacional del Ioga de rècord a l’Índia

A l’Índia els ioguis es compten per centenars de milers. Entre ells, un nom destaca: Narendra Modi, el primer ministre indi, que ja és tradició que mostri públicament la seva passió per aquesta disciplina mil·lenària. I més en un dia com avui: a més del solstici d'estiu, el 21 de juny és, des del 2014, el Dia Internacional del Ioga. La jornada ha trencat tots els rècords, i és que més de 200.000 persones s’han congregat avui en un descampat a l’estat de Rajasthan, a l’oest del país, per participar en aquesta celebració mundial. L'espectacular xifra l'ha donat el popular guru Baba Ramdev, que ha recomanat aquesta pràctica especialment als estudiants perquè "és la millor via perquè no tinguin estrès". Segons el 'Llibre Guinness dels Rècords', la congregació més multitudinària que hi havia hagut fins ara havia sigut la de l'últim 21 de juny a la ciutat índia de Mysore, amb més de 55.000 practicants.

El 2014, quan Narendra Modi va arribar al poder, es van començar a organitzar actes per celebrar aquest dia internacional i ara ja és una cita marcada al calendari. Des de llavors, el primer ministre, fervent defensor del ioga, lidera cada any l’acte principal, enguany celebrat a Dehradun, una ciutat als peus de l’imponent Himàlaia, on s’han concentrat un total de 50.000 persones a fer asanes –postures de ioga; la paraula prové del sànscrit– amb Modi.

Greetings on the 4th International Day of Yoga!



In Devbhoomi Uttarakhand, at the beautiful FRI campus in Dehradun, I joined the Yoga Day programme. Sharing my speech on the occasion. https://t.co/q5IyMAmUeg pic.twitter.com/QqiuYkV3Us — Narendra Modi (@narendramodi) 21 de juny de 2018

El primer ministre utilitza la popularitat de la cultura Índia a tot el món per dur a terme el que s’ha anomenat com la "diplomàcia del ioga" i n'ha arribat a crear, fins i tot, un ministeri. "Des de Tòquio fins a Toronto, des d’Estocolm fins a Sao Paulo, el ioga s’ha convertit en una influència positiva en la vida de milions de persones", ha destacat en la seva intervenció davant de milers de ioguis.

540x306 El primer ministre indi, Narendra Modi, fent ioga aquest dijous a Dehradun, al nord de l'Índia / REUTERS El primer ministre indi, Narendra Modi, fent ioga aquest dijous a Dehradun, al nord de l'Índia / REUTERS

540x306 Participants en un acte de celebració del Dia Internacional del Ioga a Bangalore aquest dijous / REUTERS Participants en un acte de celebració del Dia Internacional del Ioga a Bangalore aquest dijous / REUTERS

Una celebració mundial

El ioga és una disciplina holística que uneix el cos i la ment des de temps immemorials i que durant els últims anys ha viscut un auge espectacular. I no només a l'Índia, que avui acull els principals actes del Dia del Ioga, sinó arreu del planeta. Centenars de països s'han sumat a la celebració, des de l'Afganistan fins a Austràlia, passant pel Japó i el Perú.

Un dels entorns més privilegiats per a la celebració ha sigut Stonehenge, al Regne Unit, on milers de persones han donat la benvinguda a l'estiu des del monument neolític i algunes han aprofitat per celebrar també el dia internacional d'aquesta disciplina mil·lenària.

540x306 Un grup de persones donen la benvinguda a l'estiu fent ioga a Stonehenge, al Regne Unit, aquest dijous / Toby Melville / REUTERS Un grup de persones donen la benvinguda a l'estiu fent ioga a Stonehenge, al Regne Unit, aquest dijous / Toby Melville / REUTERS

El 2014 les Nacions Unides van declarar per unanimitat dels 193 països membres –cosa que gairebé no passa mai– que el 21 de juny seria el Dia Internacional del Ioga.