Diesel estrena una col·lecció contra els ‘haters’ d’internet

"Com més odi et posis, menys t’importa", aquest és l'eslògan de Haute Couture, la nova col·lecció de la firma Diesel, que neix amb l’objectiu de conscienciar sobre l’assetjament i l’odi a internet. Una problemàtica que afecta cada dia més persones i, sobretot, les ‘celebrities’ que exposen la seva vida a les xarxes. Per aquest motiu, la col·lecció compta amb la participació de personatges com Nicki Minaj, Gucci Mane, Bria Vinaite, Bella Thorne, Tommy Dorfman, Yovanna Ventura, Miles Heizer, Barbie Ferreira, Jonathan Bellini i Yoo Ah-In.

A cadascuna de les peces de roba, que són d’edició limitada, les ‘celebrities’ hi exposen algun comentari cruent que han rebut a internet. Així podem veure Nicki Minaj amb la frase ‘The bad guy’ [el noi dolent] o Bella Thorne amb ‘Slut’ (puta). A més, la campanya convida la gent a crear els seus propis ítems i personalitzar la col·lecció amb els pitjors comentaris que han rebut.

Els beneficis d’aquesta campanya, que es recolliran a través d’Only The Brave Foundation, es destinaran a la lluita contra el ‘bullying’ i als programes de 'cyberbullying' arreu del món.