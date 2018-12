Dietrich Bonhoeffer: eternament aquí

Dietrich i Sabine: dos infants bessons ajaguts cadascú al seu llit, separats per un envà. Cada nit, abans de dormir, en Dietrich fa un toc d’alerta a la Sabine picant amb els dits la paret: comença l’estona de reflexionar sobre l’eternitat. És el joc metafísic preferit dels dos germans, que no només l’apliquen abans de dormir sinó en qualsevol ocasió en què la mort, sempre la mort, apareix. A en Dietrich no l’espanta, tot el contrari, el reconforta pensar en aquell espai abstracte en què la vida, apagada, reneix. Amb els anys aquest petit joc infantil continuarà acompanyant-lo. Per moltes que fossin les intenses hores d’estudi i de producció intel·lectual, tot i els milers de fulls escrits i de sermons pronunciats, el simple repicar de dits en una paret resumeix tota la visió d’una de les figures més personals que ha donat el cristianisme del segle XX. I si es tracta d’eternitat, les primeres dècades d’aquest segle XXI continuen mostrant la vigència d’un testimoni amb un llegat vital i teològic ben perenne. Sí, l’eternitat també és això, un murmuri que no s’esgota. Una realitat desfragmentada que es compon a ella mateixa a mesura que la revivim, en aquest cas a través d’una de les eines més eficaces contra l’oblit: l’escriptura. Una escriptura, però, que necessita l’autor per no esdevenir un mer discurs mental allunyat de la por i la caiguda, de la suor i la ràbia, del fracàs i la pena. Per conèixer l’obra d’aquell nen que repicava a l’eternitat cal endinsar-se també en una vida apassionant, plena, estimulant, contradictòria justament per haver-la viscut sense por. El fet que a Dietrich Bonhoeffer li toqués viure en un lloc -Alemanya- i en un temps -del 1906 al 1945- radicalment convuls i imprevisible afegeix un al·licient emocionant a la seva biografia, ja prou interessant per si sola. I si, a més, qui ens l’explica no només ho fa amb cura documental sinó amb una prosa elaborada, el plaer és doble. Llegir les 500 pàgines que Charles Marsh ha titulat Extraña gloria. Vida de Dietrich Bonhoeffer (Trotta) és entrar en un món fet de mons o, per utilitzar la terminologia de Bonhoeffer mateix, en la mateixa “polifonia de la vida”. Agraïts.

Cap anhel de ser màrtir

Escriu Marsh sobre el nostre teòleg protestant assassinat pels nazis: “Proclamar la veritat de l’Evangeli mentre reflexionava sobre el final del cristianisme; planejar l’assassinat de Hitler mentre defensava una ètica pacifista; celebrar el sagrament del matrimoni mentre lligava amb alegria els seus afectes a un altre home: Bonhoeffer va arribar a encarnar algunes de les paradoxes més desconcertants que la Modernitat ha imposat a la fe. No obstant això, no hi havia res capaç d’apartar-lo, ni una mica, de l’ortodòxia essencial: Déu sosté el món amb misericòrdia. Aquest era l’estrany i gloriós Evangeli que Bonhoeffer va prometre anunciar, malgrat l’escassa presència del que la major part del món anomenaria la bona nova ”.

Expliquen alguns testimonis que Bonhoeffer, molt abans de l’impensable auge del nazisme, ja deia que moriria jove. No en les penoses condicions en què va morir -torturat i penjat després de dos anys a les presons nazis-, però aquell nen que jugava amb l’eternitat mai va desprendre’s d’una fascinació per la mort entesa com a prolongació, plena i misteriosa, de la vida. Precisament per això, com escriu el seu biògraf, “Bonhoeffer s’enfrontava a la mort de la mateixa manera que havia viscut, amb una força que s’alimentava d’una satisfacció sublim”. Durant el parell d’anys de captiveri, fins poc abans de ser executat, mai va deixar d’escriure: cartes, poemes, oracions, esborranys de novel·les, peces de teatre i històries, llibres i assajos futurs, aforismes i exegesi de les Escriptures... “Bonhoeffer es negava a considerar que patia a la presó -diu Marsh-. Suggerir que patia li semblava una profanació i no sentia cap anhel de ser un màrtir”.

“No s’ha de dramatitzar aquestes coses -escriu Bonhoeffer en una carta des de la presó-. Molt del que passa aquí és horrible, però ¿és diferent dels altres llocs? No, el patiment ha de ser una altra cosa, ha de tenir una dimensió diferent de tot el que he experimentat fins ara”.

Alliberat, malgrat tot

De fet, durant la seva estada a la presó no només defuig el patiment i la idea de màrtir, també elabora un salt nou del seu pensament, sens dubte condicionat per una situació gairebé final que, paradoxalment, l’allibera: “El poder dels escrits de presó -escriu Marsh- radica precisament en el fet que no estan lligats a cap convenció, en la llibertat a la qual Bonhoeffer es va entregar. Va afirmar que havia travessat un enorme alliberament de la culpa i els dubtes durant el seu últim any”. Assegurava, per exemple, que ja no calia Déu com a hipòtesi, sense obviar la pregunta bàsica: què haurien de fer llavors les ànimes angoixades? “En l’any que va precedir la seva mort Bonhoeffer va intentar capturar aquesta terrenal i enriquidora absència de Déu que li resultava incomparablement més propera a l’Evangeli que qualsevol religiositat formal que hagués conegut fins aquell moment”. “Un nou element, a més, havia entrat a formar part del seu ésser: la hilaritas (bon humor) com la qualitat de la ment, el cos i l’esperit. Hilaritas implicava valentia, audàcia i una voluntat de desafiar el món i l’opinió popular, amb el ferm convenciment de donar al món alguna cosa bona, fins i tot si al món no li agrada”.

Bonhoeffer, doncs, l’etern inspirador, amant dels plaers terrenals -bona roba, bon menjar, la música i les festes nocturnes...- i divins alhora, que va optar per anar més enllà del confortable món acadèmic per viatjar fora de la seva zona de confort: a Roma, on se li desperta la vocació ecumènica; a Harlem, on coneix una fe cristiana, la dels afroamericans, molt més viva i sacsejadora; o a Barcelona -un altre llibre, Comunidad y promesa (Trotta), recull el seu pas per la comunitat evangèlica entre el 1928 i el 1929-, on, en la seva última prèdica, conclou amb unes estrofes del poeta Gerhard Tersteegen: “Un dia li diu a l’altre: la meva vida no és res més que estar de pas, de pas a l’eternitat”.