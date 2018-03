Dior Homme fitxa Kim Jones

El britànic Kim Jones, conegut per la seva etapa al capdavant de la línia masculina de Louis Vuitton, serà el nou director creatiu de Dior Homme, on reemplaçarà el belga Kris Van Assche, tal com va anunciar ahir la casa de moda francesa i ha recollit l'agència EFE. Jones, de 38 anys, graduat a la prestigiosa escola Central Saint Martins de Londres, s'ocuparà tant del 'prêt-à-porter' com dels accessoris d'home.

"El seu talent i força creativa són reconeguts internacionalment", va assenyalar en un comunicat el president i director general de Christian Dior, Pietro Beccari. La firma, propietat del grup de luxe LVMH, espera que Jones treballi en unes línies "clàssiques i elegants, impregnades de la cultura contemporània", per "accelerar el desenvolupament i influència de Dior Homme a nivell internacional".

Hereu de grans noms

"Em sento molt honrat d'unir-me a l'equip de Dior, símbol d'elegància absoluta", ha declarat per la seva banda el dissenyador, que vol inscriure la seva aportació "dins del respecte a l'herència de la casa", fundada pel dissenyador francès Christian Dior al 1946 i per on han passat noms com Yves Saint-Laurent, Gianfranco Ferré o John Galliano després de la seva mort. La primera col·lecció del britànic per Dior Homme es presentarà a la propera Setmana de la Moda masculina de París, a finals de juny.

Jones es va acomiadar de Louis Vuitton hores després de presentar la seva col·lecció tardor-hivern 2018, el gener passat, en un sonat desfilada que va comptar amb la presència de les models Naomi Campbell i Kate Moss, que van desfilar amb el creador per tancar el seu pas per la casa, que va durar set anys.

Precursor de l'estil urbà

El dissenyador es va erigir durant aquesta etapa com una de les figures més destacables de la moda masculina, en la qual és considerat com un dels precursors de l'estil urbà que s'ha apropiat de les tendències per a home en els últims anys. Prova d'això va ser la col·laboració de Vuitton amb la marca novaiorquesa Supreme, el 2017, que va introduir peces de carrer en l'alta moda, amb abrics esportius, dessuadores i esportives; un estil en el qual nombroses marques s'inscriuen ara les seves col·leccions. De fet, les produccions de Supreme són molt limitades i arriben a preus elevadíssims en la revenda.

El seu nomenament s'ha fet públic en el mateix moment en què la firma va comunicar la marxa del belga Van Assche, que ha portat les regnes de la creació masculina durant onze anys. Segons LVMH, ocuparà pròximament un nou lloc dins el grup.