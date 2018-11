Disputa familiar per l’herència de Johnny Hallyday

Falta poc per complir-se un any de la mort de Johnny Hallyday, considerat l’ Elvis Presley francès, però la batalla per la seva herència continua més viva que mai. Concretament entre els fills biològics de l’artista i la seva viuda, la quarta dona que va tenir i amb qui va adoptar dues filles.

Segons ha difós la cadena francesa BFMTV, David Hallyday i Laura Smet, fills biològics del cantant, han emprès accions legals contra tres discogràfiques per reclamar la congelació d’una part dels drets d’autor de les vendes de l’artista. Es calcula que el cantant cobrava anualment al voltant de 800.000 euros per aquestes vendes, uns beneficis que ara rep la seva viuda, Laeticia. A més, Hallyday i Smet també demanen que s’inclogui a la demanda l’àlbum pòstum del rocker, ‘Mon pays, c’est l’amour’, que es va posar a la venda l'octubre passat i ja ha venut més d’un milió d’exemplars a França.

El testament de Johnny Hallyday, que va morir el 5 de desembre de l'any passat, va ser redactat a Califòrnia, on vivia amb Laeticia i les seves filles. Segons la llei del país nord-americà, i a diferència de França, no existeix l’obligatorietat de deixar l’herència als fills biològics. Ara el Tribunal de París, que ja va rebutjar parcialment una demanda dels fills biològics a l'abril, s’haurà de tornar a pronunciar el 27 de novembre.