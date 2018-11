Diversos famosos perden casa seva en l’incendi de Califòrnia

Les residències de nombroses celebritats s’estan veient afectades arran del violent incendi que està arrasant el nord de Los Angeles, als Estats Units. A poc a poc es van coneixent noms de músics com Neil Young i Miley Cyrus, o l’actor Gerard Butler, que han perdut casa seva en l’incendi de Woolsey.

A través de les seves xarxes socials, els mateixos famosos han explicat el que estaven vivint. És el cas de Miley Cyrus, que hi vivia amb el seu promès, Liam Hemsworth, i que ha anunciat que casa seva "ja no està en peu", però que "les memòries compartides amb la família i els amics es mantenen fortes". A més, la cantant ha reconegut ser una afortunada: "Els meus animals i l’amor de la meva vida estan a resguard, i això és l’únic que importa ara mateix".

Per la seva banda, la llegenda del rock Neil Young també ha anunciat a través del seu portal de notícies que el foc ha acabat amb la seva residència. "Califòrnia és un paradís per a tots nosaltres. Un regal. Estem tristos de no ser capaços de defensar-la davant la ira de la mare naturalesa", comentava el músic.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU