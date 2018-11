Dolce & Gabbana cancel·la una desfilada a la Xina per acusacions de racisme

Havia de ser un gran espectacle, però poques hores abans de tenir lloc Dolce & Gabbana va decidir cancel·lar la seva desfilada a Xangai, que havia de celebrar-se aquest dimecres. La firma va prendre aquesta decisió arran de la polèmica que van generar els vídeos per promocionar l'espectacle, que van ser titllats de racistes i sexistes. La gota que va fer vessar el got han sigut els comentaris d' Stefano Gabbana, que va qualificar la Xina de "país de merda".

Els vídeos de la campanya mostraven una model xinesa intentant menjar un plat de pasta italiana o un 'cannoli' amb bastonets xinesos. La campanya es va compartir a Weibo, l'equivalent al Twitter xinés, i davant de la reacció negativa per part dels internautes, la firma va retirar les imatges. Tot i així, el vídeo s'ha fet viral i es pot trobar a altres comptes.

La polèmica es va agreujar quan es va fer publica una conversa privada d'Instagram d'Stefano Gabbana en la qual el dissenyador feia referència a les crítiques per la campanya i, entre altres coses, deia que la Xina era un país de merda. En altres missatges, també qualificava els xinesos eren "ignorants" i "bruts". Gabbana ha assegurat que les seves xarxes socials han patit un atac informàtic i que els missatges publicats no els ha escrit ell.

Arran de la polèmica, diverses estrelles locals que havien estat convidades a la desfilada, com les actrius Zhang Ziyi i Li Bingbing, van anunciar que no hi anirien i van cridar a fer boicot a la marca. També diversos models que havien de participar en l'acte es van negar a fer-ho després dels polèmics vídeos.

Després de prendre la decisió de cancel·lar la desfilada, la firma de moda ha publicat una disculpa a les seves xarxes socials en la qual lamenta no haver pogut fer realitat el gran espectacle que havien preparat per la Xina. "El nostre somni era portar a la Xangai el nostre acte d'homenatge a la Xina que explica la nostra història i la nostra visió", asseguren. Expliquen que era una espectacle "creat especialment amb amor i passió per la Xina i la gent de tot el món que estima Dolce & Gabbana".

Aquesta no és la primera vegada que la firma té problemes al país asiàtic. L'any passat va haver de retirar una campanya d'anuncis online per mostrar una Xina subdesenvolupada que va aixecar crítiques entre els usuaris.