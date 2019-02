Dos membres de Pussy Riot són expulsats de l’avió al Prat

L’avió ja estava a punt d’enlairar-se quan el pilot es va veure obligat a fer mitja volta. Un fet que va passar dimarts a l’aeroport del Prat, quan la Guàrdia Civil va rebre l’avís que en un avió hi havia dos passatgers que estaven sota els efectes de l'alcohol i en actitud conflictiva. Es tractava de l’activista Maria Alyokhina i un dels membres masculins del grup de punk rock feminista Pussy Riot, que es dirigien a Milà per seguir amb la seva gira de concerts. Un cop l’avió va tornar a l’aeroport, les autoritats van expulsar els dos membres de la banda russa, que van abandonar la nau sense posar resistència i amb ampolles d’alcohol a la mà.

Seguidament, van intentar comprar un altre bitllet d’avió, però com que seguien en estat ebri se’ls va negar la compra. Com a conseqüència, els dos activistes van haver de viatjar tota la nit en autobús en destinació a la ciutat italiana, on avui tenen una actuació, segons ha informat el promotor de la gira a Efe.

Pussy Riot acabava d’oferir un espectacle a Barcelona, on van presentar ‘Riot days’, un nou projecte de ‘teatre punk’. Amb seu a Moscou, el grup es va formar el 2011, quan va començar a organitzar actuacions provocatives no autoritzades de punk rock en llocs públics poc habituals.