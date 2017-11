Dustin Hoffman, acusat d’assetjament sexual

L’actor nord-americà Dustin Hoffman va ser acusat ahir d’haver assetjat sexualment una becària de 17 anys el 1985, una denúncia publicada per la dona en l’edició digital de la revista The Hollywood Reporter. Tal com recollia ahir Efe, l’escriptora Anna Graham Hunter assegura que l’intèrpret, de 80 anys, la va grapejar durant el rodatge del telefilm Muerte de un viajero. “Em va demanar que li fes un massatge als peus en el primer dia de rodatge, i ho vaig fer”, indica Hunter, de 49 anys.

“Actuava de manera insinuant, m’agafava del cul i em parlava de sexe. Un matí vaig anar a apuntar què volia per esmorzar. Em va mirar, va somriure i després va dir: «Menjaré un ou dur i un clítoris passat per aigua» -recorda Graham-. Vaig anar al lavabo i em vaig posar a plorar”, explica, i recorda com tothom va riure després d’aquella situació.

Hunter va detallar aquells abusos en un diari que va enviar a la seva germana, on detallava les cinc setmanes amb l’actor en aquell rodatge. En un moment recorda que es va rebel·lar i que, en queixar-se, va rebre ordres explícites de l’organització d’acceptar el comportament de l’artista. Li van dir que havia de “sacrificar” alguns dels seus valors pel bé del projecte.

L’acusació es divulga en un moment molt delicat a Hollywood en aquest sentit. L’enorme escàndol sexual que envolta el productor Harvey Weinstein ha aixecat polèmiques semblants que afecten altres noms de la indústria cinematogràfica.