Dustin Hoffman, acusat d'assetjament sexual per cinc dones

Les acusacions contra Dustin Hoffman per assetjament sexual han tornat a aflorar després que 'Variety' i 'The Hollywood Reporter' hagin publicat dos articles que recullen testimonis dels comportaments inadequats de l'actor. Al novembre l'actor nord-americà ja havia estat assenyalat per l’escriptora Anna Graham Hunter, que va assegurar que l'intèrpret, de 80 anys, la va grapejar durant el rodatge del telefilm 'Muerte de un viajero' .

En total son cinc les dones que asseguren haver estat vexades pel protagonista de 'Rain Man', tot i que l'advocat de Hoffman, Mark A. Neubauer, ha negat les acusacions i assegura que són "falsedats difamatòries".

Un dels testimonis que recull 'Variety' és el de Cori Thomas, que era una estudiant d'institut quan Hoffman s'hauria despullat davant d'ella. En aquell moment, Thomas era companya de classe de la filla de l'actor, Karina, i volia ser actriu. Segons el relat, Thomas va passar una tarda de diumenge en un hotel amb l'actor, que s'estava separant de la seva dona, i amb la seva filla. Quan Karina va marxar, perquè tenia classe al dia següent, Hoffman i Thomas es van quedar sols, esperant els pares de la noia. En aquest moment, l'actor hauria aprofitat per mostrar-se despullat i fer-li insinuacions.

"No sabia què fer en aquelles circumstàncies", explica Thomas. "El que em va salvar va ser una trucada de telèfon de la meva mare, que m'estava esperant a l'entrada de l'hotel", assegura.

Una de les altres víctimes seria Melissa Kester, que afirma que va ser assaltada per Hoffman quan es van conèixer gravant el so de la pel·lícula 'Ishtar' (1987). La dona denuncia que l'actor va introduir els seus dits dins dels seus pantalons durant uns vints segons. "Em vaig sentir com si m'haguessin violat. No va haver cap avís. No sabia que faria això", assegura Kester.

La tercera denunciant és una dona que es vol mantenir en l'anonimat i que també va treballar amb Hoffman a la mateixa pel·lícula. Segons explica, l'actor va abusar d'ella en un cotxe en el qual hi havia més persones. Hoffman hauria introduït les mans sota la faldilla de la noia.

Un altre cas afectaria a una guia turística de Washington, que va conèixer l'actor l'any 1975, quan ell estava rodant 'Tots els homes del president'. Després de passar una tarda ensenyant-li la ciutat, l'actor la va obligar a practicar-li sexe oral.

La cinquena denunciant és una dona que tenia 15 anys quan es van conèixer en una botiga on ella treballava plegant roba. Segons el seu testimoni, després d'acceptar una invitació de l'actor per anar al cine, aquest es va masturbar davant d'ella.