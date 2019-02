Ed Sheeran es va casar en secret abans de Nadal

Pocs dies abans de les festes de Nadal, davant de 40 convidats i a la finca rural que té el cantant a Suffolk, Anglaterra. Així va ser el casament secret d’ Ed Sherran i la seva nòvia, Cherry Seaborn, segons ha revelat una font al diari ‘The Sun’. "Va ser un casament molt tranquil i només van venir els amics de tota la vida de l’Ed, la família més propera i el capellà", explica la font a l’article del rotatiu britànic, on descriu la cerimònia com "un petit casament d’hivern". A més, també ha explicat que la parella està planejant una gran festa per a l'estiu vinent, en què es congregarà totes les celebritats que ni tan sols es van assabentar de l'enllaç.

L’artista sempre ha sigut molt gelós de la seva vida privada i ja havia anunciat en més d’una ocasió que mai faria públic si es casava amb la seva parella, encara que des de feia temps corrien rumors sobre un possible casament.

Sheeran i Seaborn són amics d'infància i van estudiar junts a la mateixa escola a Suffolk, a l’est d’Anglaterra. Tot i això, no van començar a sortir junts fins al 2015, i tres anys més tard el cantant va anunciar el seu compromís a través d’Instagram: "Em vaig prometre just abans de Cap d'Any. Estem molt contents i enamorats, i els nostres gats també estan encantats".