Eines bàsiques per a l’hort i el jardí

Per tenir cura del nostre hort urbà o de les nostres plantes hi ajudarà molt tenir un kit d’eines bàsiques. Aquí teniu els imprescindibles del jardiner.

Pala o aixada

La mida l’haureu d’ajustar a les vostres necessitats, però us ha d’ajudar a fer els moviments de terra que necessiteu i també a airejar-la i descompactar-la.

2. Rasclet o rastell

Evidentment, també haurà de respondre a l’espai que tingueu, de manera que si treballeu en horts urbans o testos en tindreu prou amb un petit rastell, que us ajudarà a condicionar el terreny i preparar-lo per plantar-hi o extreure’n males herbes. També us ajudarà a escampar l’adob.

3. Tisores de podar

Un dels bàsics. Les haureu de triar en funció de com sigui el vostre hort o jardí. Les necessitareu per eliminar branques o brots que sobrin, però també per recollir algunes de les hortalisses que planteu. Per tant, trieu-ne unes de bones. Per començar ja fareu amb unes de mà, però també en podeu trobar que funcionen a dues mans, per podar arbres o arbustos.

4. Plantador de bulbs

Una eina que us facilitarà molt la vida, perquè amb un sol moviment aconseguireu obrir l’espai necessari a la terra per plantar bulbs, llavors o planters de verdures i hortalisses.

5. Mànega o regadora

No pot faltar! Si teniu una aixeta a prop potser us serà més còmode una mànega, que trobareu en múltiples mides i formats. Hi ajuda que el capçal sigui de múltiples funcions, per poder regular la intensitat i la manera d’expulsar l’aigua. Si no, sempre podeu recórrer a la tradicional regadora, que serà interessant que tingui l’accessori que provoca un efecte pluja. Saltarà menys terra i es repartirà molt millor l’aigua.

6. Guants

Completeu el kit amb uns guants, que us protegiran de ferides, punxades i d’acabar amb les ungles plenes de terra! N’hi ha de goma i de tela, però us recomanem uns guants polivalents amb una bona adherència i que ofereixin una bona sensibilitat per treballar.