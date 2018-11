El ministre de l'Interior italià trenca amb la parella i encén la xarxa

El ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, no para d’encendre la xarxa. Si fa uns dies publicava una imatge seva somrient quan va anar a visitar la regió del Vèneto, una de les més afectades del temporal, ara tot Itàlia l’ha pogut veure amb el tors descobert i ajagut al llit amb la presentadora italiana Elisa Isoardi. De fet, aquesta imatge tan íntima i personal l’ha publicat Isoardi per anunciar que ha trencat la relació amb el ministre de l'Interior.

La presentadora, que a la imatge se la veu estirada amb un barnús, ha utilitzat una frase del jove poeta italià Gio Evan per fer més solemne l’anunci: "No és el que ens hem donat el que trobaré a faltar, sinó el que ens podríem haver donat", escriu Isoardi, que acaba amb un "immens respecte del veritable amor que va ser. Gràcies, Matteo".

La imatge ha corregut com la pólvora a Itàlia, on l’ultradretà Salvini, que encara no s’ha pronunciat sobre el trencament, no para d’encendre polèmiques allà on va. Ja fa temps que alguns mitjans de comunicació anunciaven una crisi entre la parella, que va començar el 2015, quan Isoardi ja era una coneguda presentadora. Una persona que, des de l’arribada de Salvini al govern, ha sigut criticada per algunes de les seves declaracions, com quan va afirmar que "una dona, encara que sigui coneguda, ha de donar sempre llum al seu home", o quan va penjar a Instagram una foto en què se la veia planxant una camisa.

Per la seva banda, Salvini està divorciat de la periodista Fabrizia Ieluzzi, amb qui va tenir un fill, i té una altra filla que va néixer el 2012 de la seva relació amb l’advocada Giulia Martinelli.