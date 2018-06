La reina Elisabet II suspèn l'assistència a un acte oficial per malaltia

La reina Elisabet II no assistirà aquest dijous, com tenia previst, a un servei religiós a la catedral de Sant Pau, a Londres, perquè es troba malament, ha informat avui una portaveu del Palau de Buckingham. La font diu que la sobirana, de 92 anys, "no es troba bé i ha decidit no assistir al servei religiós a la catedral de Sant Pau per commemorar el 200 aniversari de l'Ordre de Sant Miquel i Sant Jordi".

La portaveu del palau va indicar que no ha sigut necessari trucar al doctor per atendre aquesta indisposició, i s'espera que la monarca es desplaci aquesta tarda, com tenia planejat, al castell de Windsor (als afores de la capital), on passarà el cap de setmana. En la cerimònia, la monarca "estarà representada pel duc de Kent", ha explicat la portaveu. La reina i altres membres de la família reial, entre els quals els ducs de Sussex, van participar dimarts a la nit al Palau de Buckingham en un acte de lliurament de premis als joves líders dels països de la Commonwealth.