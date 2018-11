Ellen DeGeneres i altres famosos fan donatius per als afectats a Califòrnia

Mentre els bombers continuen apagant els greus incendis que assolen Califòrnia aquests dies, ja han sigut diverses les ‘celebrities’ que han mostrat la seva cara més solidària per ajudar els afectats. És el cas de la presentadora de televisió Ellen DeGeneres, que durant el seu programa ha anunciat que s’ha associat amb Walmart per donar 100.000 dòlars al cos de bombers. "No hi ha paraules suficients per mostrar el nostre agraïment als bombers", ha dit durant l’emissió.

Una altra de les intervencions solidàries ha anat de la mà de l’actriu Sandra Bullock, que ha donat 100.000 dòlars a l’associació The Humane Society of Ventura County, que està ajudant a rescatar gran quantitat d’animals de la zona.

Per la seva banda, la parella formada per Miley Cyrus i Liam Hemsworth, que ha perdut la seva casa durant l’incendi, no ha parat d’enviar missatges d’esperança i fins i tot ha ajudat The Malibu Foundation amb una quantitat de 500.000 dòlars a través de la Happy Hippie Foundation, l’organització solidària en la qual Cyrus està involucrada.

Qui també ha aportat el seu granet de sorra és el xef espanyol José Andrés, que, a través de la seva organització World Central Kitchen, ha donat menjar als afectats i als bombers que lluiten contra les flames.