Emma Thompson renuncia a una feina per evitar treballar amb John Lasseter

L’actriu britànica havia estat contractada per posar veu a un dels personatges de la pel·lícula d’animació ‘Luck’, la nova producció de Skydance Studios. Fins i tot ja n'havia gravat algunes escenes. Tot i això, Emma Thompson acaba de renunciar a la feina després de saber que la productora ha contractat com a tècnic John Lasseter, un dels creadors d’animació més importants del sector, amb produccions com ‘Toy Story’ o ‘Cars’ en el seu historial.

El cas és que Lasseter també és conegut perquè fa més d'un any va ser objecte de diverses denúncies en què se l’acusava d’assetjament sexual, motiu pel qual va ser acomiadat del seu càrrec de director artístic de Disney Animation. Unes acusacions per les quals fa poques setmanes, en fer-se públic el seu nou càrrec a Skydance, va assegurar sentir-se "molt penedit". "Lamento profundament haver fet sentir insegures o poc respectades a les dones. Vull treballar dia a dia durant la resta de la meva vida per demostrar que he crescut i he après la lliçó", va remarcar.

Aquestes disculpes no van ser suficients per a Thompson, que ara no només ha renunciat a la feina, sinó que també ha enviat una carta als directius de Skydance –que també ha sortit publicada a ‘Los Angeles Times’– on mostra la seva disconformitat amb la decisió de contractar el tècnic. "Em sembla molt estrany que vostès i la seva empresa hagin pensat en contractar algú que ha fet actes reprovables com el senyor Lasseter, vist el clima actual", lamenta l’actriu, de 59 anys.

"Si un home s’ha passat dècades grapejant dones, per què voldria una dona treballar per a ell, si l’única raó que li impedeix tocar-la és que en el seu contracte s’estipuli que ha de comportar-se de forma «professional»?", es pregunta Thompson, que creu que perquè les coses canviïn en les pròximes generacions cal prendre posicions sobre aquest assumpte.