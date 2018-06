Empoderant les dones

Possiblement, quan fem balanç d’aquest 2018 el feminisme i l’empoderament de les dones seran temes destacats. Per sort, a més de reflexions i bones intencions sorgeixen iniciatives que passen a l’acció per aconseguir que la igualtat d’oportunitats sigui una realitat.

Fomentant l’esperit emprenedor

L’associació Fòrum Dona Activa neix amb l’objectiu de facilitar la incorporació de les dones al mercat laboral “donant-los les eines necessàries perquè puguin emprendre, s’autoocupin o iniciïn una activitat empresarial a partir de l’empoderament personal”, explica Núria Viñas, directora de Dona Activa. Des d’aquest any l’associació també és una entitat col·laboradora de la segona edició de GIRA Mujeres Coca-Cola i es fa càrrec de la implementació del projecte a Catalunya, el País Valencià, Mallorca i el País Basc. La iniciativa, finançada per Coca-Cola, neix amb el compromís d’afavorir el suport econòmic a 5 milions de dones fins al 2020 a través de l’empoderament i l’emprenedoria. Les participants són dones d’entre 23 i 60 anys d’entorns rurals i urbans d’Espanya, i el que es pretén amb el projecte és facilitar-los les eines necessàries i que es desenvolupin professionalment, amb activitats lligades al sector de l’alimentació i les begudes. El programa està dissenyat en tres etapes: dues sessions presencials i formació en línia. Les participants trien deu projectes, que reben el suport d’una incubadora i una mentoria durant sis mesos. Finalment, tres d’aquests projectes són premiats amb 3.000 euros per facilitar-los la posada en marxa.

Fent xarxa

A més de coordinar el projecte, Dona Activa està en contacte amb altres associacions, que són les que realment coneixen les dones i hi treballen, així que al final es crea una xarxa. “El que fem és sumar, i això també enriqueix el projecte, el fa més ampli i l’ajuda a tenir projecció de futur. L’abast territorial del projecte és important”, valora la directora. Anna Casals (36), que hi ha participat, coincideix amb la directora: “El millor de tot és la xarxa que es crea i l’energia que et dona per tirar endavant el teu projecte”. Per a ella el turisme rural era l’ideal de feina, per això amb el seu company van aprofitar el traspàs de Cal Carreter: “No teníem experiència en cases rurals però sí en el sector turístic, era una oportunitat”. Van arrencar fa 4 anys i amb Dinàmic, l’entitat de l’Ajuntament d’Olot que assessora emprenedors, van fer el pla d’empresa. A través del seu butlletí es van assabentar del curs de GIRA Mujeres Coca-Cola. “Volíem anar més enllà de l’estacionalitat -caps de setmana i estiu- dels clients. Amb l’empresa organitzadora d’esdeveniments 7detul ens havíem plantejat organitzar un retir per a dones emprenedores”, diu l’Anna. Al juny han fet el primer, amb activitats de formació i de lleure, i tenen previst oferir més trobades i xerrades formatives i temàtiques.

Perfils diversos

El perfil de les dones que participen en el programa és ampli. Totes tenen inquietuds, n’hi ha a qui els sorgeix l’interès d’autoocupar-se arran dels tallers i n’hi ha que ja tenen una idea de negoci o una empresa en funcionament, com Olga Rovira (42), amb parada al mercat d’Igualada des de fa 7 anys. Ella és la creadora del sushi català. “Té alga i arròs, el que canvia és el producte de dins. Vaig començar amb botifarra de pagès i ja tinc 70 varietats, tot amb producte de proximitat. Ara estic introduint el sushi vegà i vegetarià”, explica. És a través de l’associació d’empreses Talent Femení que va conèixer GIRA Mujeres Coca-Cola. Valora positivament l’oportunitat d’estar en contacte amb professionals de diferents àmbits. “A vegades és complicat trobar clients nous. La formació m’ha ajudat a entendre com pots fer arribar el teu negoci”, diu. En la mateixa línia, Olivia Alucha (40), creadora de les galetes d’arròs L’aixolet, creu que la formació rebuda ha sigut molt útil per saber com promocionar-se.

Balanç positiu

Des de Dona Activa valoren positivament que hi hagi multinacionals sensibles amb la importància d’empoderar les dones. “Que Coca-Cola reconegui la feina que estan fent les dones les satisfà”, admet Núria Viñas. Amie Jallow (50) transmet exactament aquesta sensació. Compagina la feina en una perruqueria amb la neteja de cases particulars i el negoci que acaba de començar. “Fa uns 5 anys que em ronda la idea de donar a conèixer l’Àfrica a través de la moda”. Després de viatjar al seu país d’origen (Gàmbia) per comprar teles i vendre-les aquí, l’assistenta social la va posar en contacte amb Dones del Futur, convençuda que l’ajudarien a donar forma al seu negoci, i des d’aquí va arribar a la formació de Coca-Cola. Reconeix que està una mica espantada, però vol tirar-ho endavant. Fa encàrrecs, tant de vestits típics per a festes, batejos i casaments com de roba de cada dia, a estilistes de Dakar, els millors en roba africana, segons ella. “Encara no tenim web però hi estem treballant. Ens direm Aires de África”, explica il·lusionada. Per a Susana Ramos (48), directora d’Enlace Barcelona, l’experiència de GIRA Mujeres ha sigut enriquidora. La formació ha coincidit amb la creació de la seva empresa, que ofereix un servei integral de coaching i acompanyament a joves de Llatinoamèrica que volen fer pràctiques a hotels i restaurants d’alt nivell.

